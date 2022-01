Не просто сладкий плод. Как банан привел к социальному неравенству в Латинской Америке

Что ты представляешь, когда слышишь слово “банан”? Для кого-то это просто питательный фрукт, а некоторых он наталкивает на расистские стереотипы или эротические фантазии. Но на самом деле за банановой шкуркой скрыто что-то гораздо более глубокое…

Казалось бы, как безобидный плод может иметь колоссальное значение для политики, экономики и социума целого континента?

Содействовать росту социального неравенства в Латинской Америке, изменению традиционного образа жизни и ландшафта региона? Формировать ксенофобские, расистские и сексистские стереотипы?

Об этом вы узнаете на онлайн-выставке Banana Craze, которую создали Хуанита Солано Роа и Бланка Серрано. Авторы объединили почти 100 произведений искусства, раскрывающих борьбу за власть и давнюю напряженность между Северной и Южной Америками.

Выставка состоит из трех частей. Поговорим о них подробнее.

Насилие

Банан стал причиной длинной истории насилия на американском континенте. Многонациональные иностранные корпорации создали банановые анклавы в коррумпированных странах Южной Америки и Карибского бассейна.

Обещая экономический прогресс и модернизацию местному населению, банановые плантации привели к распространению болезней, сотен смертей рабочих, а также трансформации тропических лесов.

Художник Жан-Франсуа Бокле создал фигуру мертвого человека Tears of Bananaman из 300 кг бананов, начинающих гнить во время выставки. Это напоминает смерть, вызванную банановыми компаниями.

Люди погибают от пестицидов, которыми обрабатывают плантации, и от тяжелого труда на жаре.

Экосистема

Этот раздел посвящен влиянию бананов на окружающую среду в районах выращивания. Фрукт оставил глубокие отпечатки на местном ландшафте, здоровье населения и латиноамериканской культуре.

Инсталляция Адрианы Мартинес Tutti Frutti Market изображает киоск на рынке с бананами в ящиках. Фрукты покрыты множеством слоев липких этикеток, изображающих логотипы крупнейших мировых компаний по производству бананов.

С одной стороны, наклейки символизируют торговый процесс, ведь бананы проходят долгий путь от места выращивания до конечного потребителя.

Кроме того, этикетки напоминают штампы в паспорте, что означает противоречие развитых государств. Они позволяют экспортировать природные ресурсы из стран, граждан которых не приветствуют на своих территориях.

Идентичность

Именно банановая промышленность причастна к расистским и сексистским предубеждениям о Латинской Америке в мире.

Термин банановая республика распространился для описания любого хаотического, коррумпированного и деспотического режима и является синонимом отсталости.

Что касается сексизма, то работа на плантациях обычно изображается, как мужская. В то же время это скрывает роль женщин, очищающих и сортирующих фрукты.

Фото Адала Мальдонада The Night of the Bananas заставляет зрителя вспомнить обиды, вызванные торговлей бананами.

Занимательные факты о бананах

На самом деле родина бананов — не Латинская Америка. Первые упоминания об этом чудо-фрукте зафиксированы в Юго-Восточной Азии. В Латинскую Америку его привезли португальцы, чтобы кормить рабов.

До конца 19-го века бананы оставались относительно неизвестными вне тех мест, где их выращивали.

Сегодня бананы являются наиболее употребляемыми фруктами в мире: ежегодно их производят около 116 тонн.

На Латинскую Америку и на Карибский бассейн приходится 75% мирового экспорта бананов. В общей сложности он приносит около $12 млрд в год.

80% экспорта бананов потребляют развитые страны, преимущественно Европа и США.

Современное искусство удивляет своими формами. Смотри, как украинская выставка Нулевой год. Идея света в галерее М17 использует технологии дополненной и виртуальной реальности.