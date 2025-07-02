Женщины, которые творят! Кто получил премию Women in Arts. The Resistance 2025

В Киеве состоялась церемония награждения премии Women in Arts. The Resistance 2025 — ежегодной награды, которая чествует украинских женщин в культуре, искусстве и общественной жизни.

В этом году церемония прошла под лозунгом: Мы никогда, никогда, никогда не теряем веру.

Ведущими важного мероприятия стали наши коллеги Яна Брензей (СТБ) и Вадим Карпяк (ICTV). И неслучайно. Они оба известны не только своей телевизионной работой, но и принципиальной позицией в отношении равенства.

Яна всегда активно выступает против гендерных стереотипов и защищает права женщин, а Вадим неоднократно публично заявлял о своей поддержке феминистского движения и прав женщин.

Награждение Women in Arts 2025

Премия Women in Arts была учреждена в 2019 году по инициативе ООН Женщины в Украине и Украинского института.

Цель — поддержать украинских деятельниц искусства, помочь им развиваться, ломать гендерные стереотипы и показывать миру силу украинской культуры, созданной женщинами.

Церемония награждения традиционно проходит в рамках глобальной недели искусств HeForShe Arts Week. Ежегодно специалисты из разных сфер культуры выбирают лауреаток — за профессиональные достижения и активную позицию в течение года.

А обладательницу Специальной награды определяет Наблюдательный совет — отдельным голосованием, вне общего конкурса.

Статуэтку для награждения ежегодно создает украинская скульптор Мария Куликовская.

Кисти женских рук, которые переплетаются и символизируют поддержку, защиту, а также женское сотрудничество.

Победительницы Women in Arts. The Resistance 2025

Женщины в визуальном искусстве : Анна Гидора;

: Анна Гидора; Женщины в музыке : Марина Круть (Krutь);

: Марина Круть (Krutь); Женщины в перформативном искусстве : Нина Хижная;

: Нина Хижная; Женщины в кино : Оксана Карпович;

: Оксана Карпович; Женщины в литературе : Елена Герасимьюк;

: Елена Герасимьюк; Женщины в культурном менеджменте : Наталья Иванова;

: Наталья Иванова; Женщины в культурной журналистике, критике и исследованиях: Юлия Манукян.

Специальное упоминание (Special Mention) — получила журналистка, поэтесса и защитница Мариуполя Валерия Нава Суботина за ее культурное присутствие во время войны.

Память о погибших деятельницах искусства

Вадим Карпяк и Яна Брензей также трогательно почтили память украинских деятельниц искусства, погибших в результате полномасштабного вторжения РФ.

Среди них: Виктория Амелина, Любовь Панченко, Ольга Павленко, Ирина Цвила, Наталья Харакоз, Вера Гирич, Оксана Швец, Ирина Осадчая, Надежда Агафонова, Виктория Тимошенко, Елизавета Очкур, Соня Амельчикова, Вероника Кожушко, Маргарита Половинко, Шура Рязанцева, Людмила Демченко, Оксана Короткая, Ирина Пономаренко, Елена Когут, Анастасия Кольвах, Лидия Родителева-Процик, Алла Пушкарчук.

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