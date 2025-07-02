Жінки, які творять попри все! Хто отримав премію Women in Arts. The Resistance 2025

У Києві відбулася церемонія нагородження премії Women in Arts. The Resistance 2025 — щорічної відзнаки, що вшановує українських жінок у культурі, мистецтві та суспільному житті.

Цього року церемонія пройшла під гаслом: Ми ніколи, ніколи, ніколи не втрачаємо віру.

Ведучими важливого заходу стали наші колеги Яна Брензей (СТБ) та Вадим Карпʼяк (ICTV). І не випадково. Вони обидва відомі не лише своєю телевізійною роботою, а й принциповою позицією щодо рівності.

Яна завжди активно виступає проти гендерних стереотипів і захищає права жінок, а Вадим неодноразово публічно заявляв про свою підтримку феміністичного руху і прав жінок.

Нагородження Women in Arts 2025

Премія Women in Arts зʼявилася у 2019 році з ініціативи ООН Жінки в Україні та Українського інституту.

Мета — підтримати українських мисткинь, допомогти їм розвиватися, ламати гендерні стереотипи й показувати світові силу української культури, створеної жінками.

Церемонія нагородження традиційно проходить в рамках глобального тижня мистецтв HeForShe Arts Week. Щороку фахівці з різних сфер культури обирають лауреаток — за професійні досягнення та активну позицію впродовж року.

А володарку Спеціальної відзнаки визначає Наглядова рада — окремим голосуванням, поза загальним конкурсом.

Статуетку для нагородження щороку створює українська скульпторка Марія Куліковська.

Кисті жіночих рук, які переплітаються та символізують підтримку, захист, а також жіночу (спів)працю.

Переможниці Women in Arts. The Resistance 2025

Жінки у візуальному мистецтві : Ганна Гідора;

Жінки в музиці : Марина Круть (Krutь);

: Марина Круть (Krutь); Жінки в перформативному мистецтві : Ніна Хижна;

Жінки в кіно : Оксана Карпович;

: Оксана Карпович; Жінки в літературі : Олена Герасим’юк;

: Олена Герасим’юк; Жінки в культурному менеджменті : Наталія Іванова;

Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях : Юлія Манукян.

Спеціальна відзнака (Special Mention) — журналістка, поетка та захисниця Маріуполя Валерія Нава Суботіна: за її культурну присутність у час війни.

Памʼять про загиблих мисткинь

Вадим Карп’як та Яна Брензей також зворушливо вшанували пам’ять українських мисткинь, які загинули через повномасштабне вторгнення РФ.

Серед них: Вікторія Амеліна, Любов Панченко, Ольга Павленко, Ірина Цвіла, Наталя Харакоз, Віра Гирич, Оксана Швець, Ірина Осадча, Надія Агафонова, Вікторія Тимошенко, Єлизавета Очкур, Соня Амельчикова, Вероніка Кожушко, Маргарита Половинко, Шура Рязанцева, Людмила Демченко, Оксана Коротка, Ірина Пономаренко, Олена Когут, Анастасія Кольвах, Лідія Родителєва-Процик, Алла Пушкарчук.

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