Не просто солодкий плід. Як банан спричинив соціальну нерівність у Латинській Америці

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Січня 2022, 18:00
Онлайн-виставка Banana Craze
Фото: Banana Craze

Більше новин
Продукти які можна їсти на ніч
Їсти на ніч і не гладшати — а що, так можна було? Розповідаємо, які продукти можна їсти перед сном
Допомога тваринам
Від негоди потерпають не лише люди: як подружжя прихистило зграю дворових псів
Як розвантажити гардероб
Час влаштовувати розхламлення: п’ять кроків, які змусять гардероб працювати на тебе
Урок ДСНС для дітей
Хвиля мінувань шкіл в Україні: рятувальники розказали, що робити дітям
Дивитись більше

Матеріали по темі

Густав Клімт
Символізм Кохання від Густава Клімта у мистецькому просторі Artarea
Ілона Гвоздьова розповіла про якості справжніх професіоналів
Іноді треба відійти на задній план, щоб досягти успіху: Ілона Гвоздьова про якості справжніх професіоналів
Оксана Линів - історія української диригентки
Зі львівського музучилища до Королівської опери Лондона — шлях обдарованої української диригентки
Рисунок на снегу
Крижаний шедевр, або Як митець з Фінляндії малює лопатою на снігу гігантські картини

Відео
0:01:54
Допомога тваринам

Від негоди потерпають не лише люди: як подружжя прихистило зграю дворових псів
0:04:06
Урок ДСНС для дітей
Хвиля мінувань шкіл в Україні: рятувальники розказали, що робити дітям
0:04:05
Детокс дієта
Післясвятковий детокс: уся правда про дієту
0:03:28
Євген Клопотенко
Серце лося у холодильнику? Як відомий шеф-кухар Євген Клопотенко втрапив у скандал
0:02:52
Коронавірус у світі
Найгірші показники за весь час пандемії: коронавірусні антирекорди у світі
0:00:38
Річард Бренсон
Путін не переможе! Мільярдер Річард Бренсон закликав бізнесменів підтримати Україну
0:03:49
Молоді вчителі
Кінотеатр із попкорном і реп-вірші: як молоді вчителі заохочують дітей у селах до навчання
0:03:56
Куди ховатись у разі російської атаки
Магазини, аптеки та стрип-клуб: куди ховатися у разі російської атаки?
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 28.01.2022 (22:00)
0:02:47
Санкції для РФ
“Північним потоком-2 Росія зможе качати лише горілку”. Як світ затягує хмари над Москвою
Більше відео
Продукти які можна їсти на ніч
Читати далі
Їсти на ніч і не гладшати — а що, так можна було? Розповідаємо, які продукти можна їсти перед сном
Як розвантажити гардероб
Читати далі
Час влаштовувати розхламлення: п’ять кроків, які змусять гардероб працювати на тебе

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь