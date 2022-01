Не просто солодкий плід. Як банан спричинив соціальну нерівність у Латинській Америці

Що ти уявляєш, коли чуєш слово “банан”? Для когось це просто поживний фрукт, а декого він наштовхує на расистські стереотипи чи еротичні фантазії. Але насправді за банановою шкіркою приховано щось набагато глибше…

Здавалося б, як безневинний плід може мати колосальне значення для політики, економіки та соціуму цілого континенту?

Сприяти зростанню соціальної нерівності в Латинській Америці, зміні традиційного способу життя та ландшафту регіону? Формувати ксенофобські, расистські та сексистські стереотипи?

Про це ти дізнаєшся на онлайн-виставці Banana Craze, яку створили Хуаніта Солано Роа та Бланка Серрано. Авторки об’єднали майже 100 творів мистецтва, які розкривають боротьбу за владу та давню напруженість між Північною та Південною Америками.

Виставка складається з трьох частин. Поговоримо про них детальніше.

Насильство

Банан став причиною довгої історії насильства на американському континенті. Багатонаціональні іноземні корпорації створили бананові анклави в корумпованих країнах Південної Америки та Карибського басейну.

Обіцяючи економічний прогрес та модернізацію місцевому населенню, бананові плантації призвели до поширення хвороб, сотень смертей робітників, а також трансформації тропічних лісів.

Художник Жан-Франсуа Бокле створив фігуру мертвої людини Tears of Bananaman з 300 кг бананів, які починають гнити під час виставки. Це нагадує смерть, спричинену банановими компаніями.

Люди гинуть від пестицидів, якими обробляють плантації, та від тяжкої праці на спеці.

Екосистема

Цей розділ присвячений впливу бананів на довкілля в районах вирощування. Фрукт залишив по собі глибокі відбитки на місцевому ландшафті, здоров’ї населення та латиноамериканській культурі.

Інсталяція Адріани Мартінес Tutti Frutti Market зображує кіоск на ринку з бананами у ящиках. Фрукти покриті безліччю шарів липких етикеток, що зображують логотипи найбільших світових компаній з виробництва бананів.

З одного боку, наклейки символізують торговий процес, адже банани проходять довгий шлях від місця вирощування до кінцевого споживача.

З іншого боку, етикетки нагадують штампи у паспорті, що означає суперечність розвинених держав. Вони дають змогу експортувати природні ресурси з країн, громадян яких не вітають на своїх територіях.

Ідентичність

Саме бананова промисловість причетна до расистських та сексистських упереджень щодо Латинської Америки у світі.

Термін бананова республіка поширився для опису будь-якого хаотичного, корумпованого та деспотичного режиму і є синонімом відсталості.

Що ж до сексизму, то робота на плантаціях зазвичай зображується, як чоловіча. Водночас це приховує роль жінок, які очищують та сортують фрукти.

Фото Адала Мальдонада The Night of the Bananas змушує глядача пригадати кривди, спричинені торгівлею бананами.

Цікаві факти про банани

Насправді батьківщина бананів — не Латинська Америка. Перші згадки про цей диво-фрукт зафіксовані в Південно-Східній Азії. У Латинську Америку його завезли португальці, щоб годувати рабів.

До кінця 19-го століття банани залишалися відносно невідомими поза тими місцями, де їх вирощували.

Сьогодні банани є найбільш споживаними фруктами у світі: щорічно їх виробляють близько 116 тонн.

На Латинську Америку та Карибський басейн припадає 75% світового експорту бананів. Загалом він приносить близько $12 млрд на рік.

80% експорту бананів споживають розвинені країни, переважно Європа та США.

Сучасне мистецтво дивує своїми формами. Дивись, як українська виставка Нульовий вік. Ідея світла у галереї М17 використовує технології доповненої та віртуальної реальності.