Крижаний шедевр або як митець з Фінляндії малює лопатою на снігу гігантські картини

Архітектор-дизайнер із південної Фінляндії Пасі Відгрен створив шедевр на крижаному озері Піткаярві, на північ від Гельсінкі – намалював лопатою гігантську лисицю.

Довжина малюнку приблизно 90 метрів, ширина – близько пів сотні.

Зображення таке велике, що розгледіти тварину можна лише з висоти пташиного лету.

Малювання на кризі – мистецтво недовговічне. Лисиця зникне, щойно випаде сніг чи розтане лід.

Але це і є особливістю малюнків художника. Таким хоббі дизайнер вже займається 6 років.

На його переконання, такі малюнки на снігу закликають людей більше гуляти, насолоджуватися красою та дихати свіжим повітрям.

Для мене також дуже важливо, щоб створення такого виду мистецтва не залишало жодних (слідів) для природи, — сказав він The Associated Press.

На таку гігантську роботу митець витрати 4 години.

Tekstuurijälkeä. Eri kaltevuuksilla ja suunnilla tulee syvyyttä kuvioon. pic.twitter.com/QobCwBeDQt — Pasi Widgren (@WidgrenPasi) December 5, 2021

До речі, 40-річний Пасі Відгрен вже не вперше використовує озера як полотно. Він малював тварин кожну зиму з 2016 на місцевих водоймах.

Як створювалася лисиця на снігу

Досягнувши озера Піткаярві, він перевірив товщину льоду, щоб переконатися, аби воно достатньо щільне, щоб ходити й працювати.

Звичайно, у мене були крижані шили з собою, на шиї, — сказав Відгрен, вказуючи, що якщо б лід тріснув, йому довелося б рятуватися самому.

– Потім я накидав контури фігури, ходячи й водночас думаючи, що це відповідає моєму образу лисиці, а потім почав “малювати” за допомогою снігової лопати, — пояснив митець.

– Я піднявся на вершину скель, щоб подивитися на кінцевий результат, випив кави з термоса та зробив кілька фотографій і відео на згадку про це.

Але не лише у Фінляндії є такі неординарні митці. Так, у центрі Києва скульптор та художник Ваган Авакян перетворює тротуар на художню інсталяцію.