Ледяной шедевр или как художник из Финляндии рисует лопатой на снегу гигантские картины

Архитектор-дизайнер из южной Финляндии Паси Видгрен создал шедевр на ледяном озере Питкаярви, севернее Хельсинки — нарисовал лопатой гигантскую лису.

Длина рисунка примерно 90 метров, ширина – около полусотни.

Изображение так велико, что разглядеть животное можно только с высоты птичьего полета.

Рисование на льду – искусство недолговечное. Лиса исчезнет, ​​как только выпадет снег или растает лед.

Но это и есть особенность рисунков художника. Таким хобби дизайнер уже занимается 6 лет.

По его убеждению, такие рисунки на снегу призывают людей больше гулять, наслаждаться красотой и дышать свежим воздухом.

Для меня очень важно, чтобы создание такого вида искусства не оставляло никаких следов для природы, — сказал он The Associated Press.

На такую ​​гигантскую работу художник потратил 4 часа.

Tekstuurijälkeä. Eri kaltevuuksilla ja suunnilla tulee syvyyttä kuvioon. pic.twitter.com/QobCwBeDQt — Pasi Widgren (@WidgrenPasi) December 5, 2021

Кстати, 40-летний Паси Видгрен уже не в первый раз использует озера как полотно. Он рисовал животных каждую зиму с 2016 года на местных водоемах.

Как создавалась лиса на снегу

Достигнув озера Питкаярви, художник проверил толщину льда, дабы убедиться, что оно достаточно плотное, чтобы ходить и работать.

Конечно, у меня были ледяные шили с собой, на шее, – сказал Отгрен, указывая, что если бы лед треснул, ему пришлось бы спасаться самому.

— Потом я набрасывал контуры фигуры, смотря, соответствует ли это моему образу лисы, а потом начал “рисовать” с помощью снежной лопаты, — объяснил художник.

– Я поднялся на вершину скал, чтобы посмотреть на конечный результат, выпил кофе из термоса и сделал несколько фотографий и видео в память об этом.

Однако не только в Финляндии есть неординарные художники. Так, в центре Киева скульптор и художник Вахан Авакян превращает тротуар в художественную инсталляцию.