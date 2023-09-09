Позаботься о растениях уже сейчас! Осенняя обрезка деревьев — какая бывает и что нужно делать

Виктория Мельник, редактор сайта 09 сентября 2023, 07:30
Обрезка деревьев осенью
Фото: Pixabay

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