Позаботься о растениях уже сейчас! Осенняя обрезка деревьев — какая бывает и что нужно делать

Осень — это время подготовки всего живого к зиме. Пока дни и ночи ещё теплые, хозяева собирают урожаи. Но с первыми морозами уже нужно позаботиться о плодовых деревьях: выполнить осеннюю обрезку и подготовить их к зимним холодам.

Какова правильная обрезка деревьев осенью и какую лучше выполнять, рассказываем тебе дальше.

Обрезка деревьев осенью

Обрезки осенью требуют плодовитые деревья и кусты. В комплексе с поливом, уходом, удобрением и опрыскиванием такие меры укрепляют иммунитет растения и влияют на урожайность.

Сейчас также смотрят

Обрезка сада осенью — важная агротехническая процедура, она позволяет дереву легче перенести зиму, уменьшает объем работ весной.

Есть несколько типов обрезки деревьев:

санитарная;

формировочная;

омолаживающая;

прореживающая;

Все эти процедуры выполняют как осенью, так и весной. Если следовать нескольким простым правилам, выполнить обрезку деревьев осенью будет несложно.

Обрезка плодовых деревьев осенью

Любая обрезка травматическая для дерева, поэтому прежде чем браться за нее, проверь секатор: он должен быть чистый, продезинфицированный спиртом и острый. Если ты выполняешь санитарную или омолаживающую обрезку дерева осенью и сомневаешься, обрезать какую-нибудь ветку или нет — лучше оставь её. Осенью нужно срезать сухие, сломанные и больные ветки. Вырезай ветви, которые растут параллельно друг другу в одном направлении, или растут внутрь кроны. Также отрезай прикорневые ветви, растущие ниже корневой шейки. Если ветка растет под углом 45 º и выше, её нужно срезать. Срезать с дерева следует не более четверти всех ветвей, чтобы не нарушить баланс корневой и верхней части дерева. Не обрезай ветку, длина которой меньше 40 сантиметров.

К зиме уже пора готовить и малину. Как правильно обрезать малину осенью, мы рассказывали в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.