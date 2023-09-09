Позаботься о растениях уже сейчас! Осенняя обрезка деревьев — какая бывает и что нужно делать

Осень — это время подготовки всего живого к зиме. Пока дни и ночи ещё теплые, хозяева собирают урожаи. Но с первыми морозами уже нужно позаботиться о плодовых деревьях: выполнить осеннюю обрезку и подготовить их к зимним холодам.
Какова правильная обрезка деревьев осенью и какую лучше выполнять, рассказываем тебе дальше.
Обрезки осенью требуют плодовитые деревья и кусты. В комплексе с поливом, уходом, удобрением и опрыскиванием такие меры укрепляют иммунитет растения и влияют на урожайность.
Обрезка сада осенью — важная агротехническая процедура, она позволяет дереву легче перенести зиму, уменьшает объем работ весной.
Обрезка сада осенью — важная агротехническая процедура, она позволяет дереву легче перенести зиму, уменьшает объем работ весной.
Есть несколько типов обрезки деревьев:
Pixabay
Все эти процедуры выполняют как осенью, так и весной. Если следовать нескольким простым правилам, выполнить обрезку деревьев осенью будет несложно.
К зиме уже пора готовить и малину. Как правильно обрезать малину осенью, мы рассказывали в нашем другом материале.
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