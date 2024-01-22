Обрезка деревьев зимой: какие виды нужно обрезать и как правильно это делать

Обрезка деревьев зимой — это важный момент в садоводстве, который осуществляется с целью поддержания здоровья растения и повышения урожайности. Обрезка деревьев зимой имеет много нюансов и требует понимания структуры дерева, а также владения специальными методиками обрезки, которые помогут, а не навредят деревьям.

Поэтому подробнее о том, как правильно обрезать деревья зимой — читай далее в материале.

Зимняя обрезка деревьев: что нужно знать

Важно помнить, что начинать обрезку деревьев нужно уже в конце января и это можно делать до марта. Главное — успеть до того, как сок начнет активно двигаться. Помни о важности температурного режима: для обрезки деревьев лучше всего, когда на улице не холоднее -5 градусов мороза. Также важно помнить, что в это время должно быть ясно и сухо.

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Если зима выдается особенно морозной, лучше подождать с обрезкой до ее конца и наступления тепла. Ведь сильный мороз может спровоцировать стволовые язвы.

Как обрезать деревья зимой

Старшие, плодоносящие деревья обрезай первыми. Молодые деревья, которые еще формируют крону, и те, что слабее, лучше обрезать ближе к концу зимы или в начале весны.

Также помни, что обрезка — это процесс, который требует внимания и аккуратности. Особенно это касается молодых деревьев, которые еще не окрепли и требуют более деликатного подхода.

Прежде чем начать, убедись, что твои инструменты в отличном состоянии. К примеру, плохо заточенная пила может только навредить.

Перед самой обрезкой тщательно осмотри дерево. И не спеши, особенно если ты новичок в этом деле. Главное, не обрезай все подряд — сначала разберись, какие деревья нуждаются в обрезке именно сейчас, а какие могут подождать.

К примеру, в начале зимы нужно обрезать груши, яблони и виды вишен и слив, устойчивые к морозам. А вот уже ближе к концу зимы и началу весны обрезают деревья черешни, абрикосы, персики и айвы.

Зима это и идеальное время для удаления формирований кустарников и больных ветвей, мешающих дереву расти и давать плоды.

Также, зимой заметны яйцекладки вредителей, например непарный шелкопряд или моль. Их необходимо обрезать вместе с веткой. И не забудь их сжечь, чтобы избежать дальнейшего распространения.

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