Колючий, но очень вкусный. Как провести осеннюю обрезку крыжовника 2023 — важные этапы

Обрезка растений и кустов в саду необходима для их роста и удачного плодоношения. Если настал черед обрезать крыжовник, мы расскажем, на какие правила следует обратить внимание и как провести обрезку крыжовника осенью 2023. Читай важные советы.

Обрезка крыжовника осенью 2023: полезные советы

Молодым кустам часто не делают обрезку, потому как они растут сами и начинают каждый год больше плодоносить. Но старшим растениям, от 7-8 лет, нужна помощь садовода. Старые кусты нуждаются в омоложении, поэтому если крыжовник стал меньше давать плодов — ситуацию можно спасти.

Кроме того, если плоды стали кислыми и маленькими — это еще один повод обрезать куст. Поэтому после сбора урожая можно начинать обрезку крыжовника. Все нужно успеть провести все до морозов.

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Оптимальным временем, когда стоит обрезать крыжовник, является до середины октября. Обрезку следует делать под углом 45°C, чтобы не травмировать ветви. Места срезов отрабатывают садовым варом.

При обрезке нельзя убирать новые побеги, которым до двух лет. Это снизит урожайность на следующие годы. У растения много колючек, поэтому не забудь о спецодежде.

Тебе понадобятся такие инструменты: секатор, садовые ножницы, садовая пилка, прочные перчатки. Они должны быть продезинфицированы. Для этого используй раствор спирта или марганцовки.

Как правильно обрезать крыжовник — пошаговая инструкция

Старые, больные, сухие и сломанные ветки нужно обрезать. После этого ветки в нижней части куста, у земли, тоже обрежь. Куст нужно проредить, чтобы ветви не росли внутрь и не уменьшали циркуляцию воздуха и полезных веществ. Срежь такие ветви, а также растущие горизонтально. Ветви, на которых есть мучнистая роса, убирай. У тебя должно остаться до 15 основных ветвей.

После обрезки крыжовника нужно промульчировать землю. Для этого можно использовать компост, торф или прелый навоз.

Раньше мы рассказывали, как обрезать ежевику осенью.

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