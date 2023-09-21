Колючий, але дуже смачний. Як провести осінню обрізку аґрусу 2023 — важливі етапи

Обрізування рослин та кущів у саду необхідне для їх росту та вдалого плодоношення. Якщо настала черга обрізати аґрус, ми розповімо, на які правила слід звернути увагу та як має пройти обрізка аґрусу восени 2023. Читай важливі поради.

Обрізка аґрусу восени 2023: корисні поради

Молодим кущам часто не проводять обрізку, адже вони виростають самі та починають щороку більше плодоносити. Але старшим рослинам, від 7-8 років, потрібна допомога садівника. Старі кущі потребують омолодження, тому якщо аґрус став менше давати плодів — ситуацію можна врятувати.

Крім цього, якщо плоди стали кислими та маленькими — це ще один привід обрізати кущ. Тому після збору врожаю можна розпочинати обрізку аґрусу. Усе потрібно встигти провести до морозів.

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Оптимальним часом, в який варто обрізати аґрус, є до середини жовтня. Обрізування слід проводити під кутом 45°C, аби не травмувати гілки. Місця зрізів обробляють садовим варом.

Під час обрізування не можна прибирати нові пагони, яким до двох років. Це зменшить урожайність на наступні роки. Рослина має багато колючок, не забудь про спецодяг.

Тобі знадобляться такі інструменти: секатор, садові ножиці, садова пилка, міцні рукавички. Вони мають бути продезінфіковані. Для цього використай розчин спирту або марганцівки.

Як правильно обрізати аґрус — покрокова інструкція

Старі, хворі, сухі та зламані гілки потрібно обрізати. Після цього гілки в нижній частині куща, біля землі, також обріж. Кущ потрібно прорідити, щоб гілки не виростали всередину та не зменшували циркуляцію повітря та корисних речовин. Зріж такі гілки, а також ті, що ростуть горизонтально. Гілки, на яких є борошняна роса, прибирай. У тебе має залишитися до 15 основних гілок.

Після обрізки аґрусу потрібно промульгувати землю. Для цього можна використати компост, торф або прілий гній.

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