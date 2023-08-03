Обрезка яблони летом: когда проводить и что для этого нужно — эффективные лайфхаки для новичков

Для того чтобы яблоня приносила хороший урожай и нормально развивалась, необходимо проводить летнюю обрезку дерева. Главное в этом деле — не переусердствовать. Как правильно обрезать яблоню летом — читай в материале.

Обрезка яблони летом: лучшие сроки

Первую обрезку нужно выполнять при достижении побегами длины в 20 см. В этом случае важно удалить сформированные на скелетных ветвях конкурирующие приростки. Лучше всего делать это в июне.

Именно тогда важно избавиться от больших отростков, выросших с осени.

В результате нужно срезать примерно 1 м яблони, чтобы питательные вещества поступали к плодам и служили их созреванию. Лучше не проводить обрезку в жару или дождь, чтобы это не действовало негативно на срез и защитный слой.

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Летняя обрезка яблок: необходимые инструменты

Для обрезки яблонь нужно брать следующие инструменты:

Секатор. Он хорошо подходит для удаления побегов толщиной до 2 см. Сучкорез. Подходит для удаления больших сучков, ведь он довольно прочный. Нож с острым лезвием. Его часто используют вместо секатора. Садовая пила. Берут для обрезки толстых и больших ветвей. Ножовка с мелкими зубьями.

Как обрезать яблоню летом: пошаговая инструкция

Летнюю обрезку проводят для профилактики и санитарной функции. В начале июня можно провести обрезку старых деревьев, если не получилось это сделать поздней осенью или весной.

Формирование кроны в этом случае гарантирует доступ к солнцу и вентиляцию. Кроме этого, важно придерживаться таких правил:

Удалять нужно те побеги, которые растут внутрь и далеко за периметр кроны. Не должно существовать конкуренции побегов и плодов за воду и питательные вещества. Срезаются почти всех отростки. Оставляют четыре скелетных отводов на расстоянии 40 см друг от друга. В следующем году нужно оставить уже пять основных ветвей. Основной ствол также можно укоротить. Далее саженец нужно оставить в покое. В течение всего лета тебе важно наблюдать за развитием дерева. Периодически недавно появившиеся отростки прищипывать, не давая набирать мощь и рост. Осторожно срежь отростки, подрастающие рядом с яблоками, чтобы росло не меньше двух листьев, защищающих плод от солнца или осадков. Также важно удалять сломанные и сильно заболевшие ветви. Побеги измельчи и мульчируй почву. Дерево должно быть до 5 м, чтобы получать достаточно питания. Есть яблони, у которых плоды образуются на крайних ветках, травмируя их. Нужно такие ветви укорачивать. Если процедура обрезки не дает результатов, то останови процесс на время. Помни, что если уделять дереву достаточно внимания, получается отличный результат.

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