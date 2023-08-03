Обрезка яблони летом: когда проводить и что для этого нужно — эффективные лайфхаки для новичков

Анна Голишевская, редактор сайта 03 августа 2023, 10:30
Обрезка яблони летом: когда проводить и что для этого нужно — эффективные лайфхаки для новичков
Фото: Unsplash

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