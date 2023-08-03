Обрезка яблони летом: когда проводить и что для этого нужно — эффективные лайфхаки для новичков

Для того чтобы яблоня приносила хороший урожай и нормально развивалась, необходимо проводить летнюю обрезку дерева. Главное в этом деле — не переусердствовать. Как правильно обрезать яблоню летом — читай в материале.
Первую обрезку нужно выполнять при достижении побегами длины в 20 см. В этом случае важно удалить сформированные на скелетных ветвях конкурирующие приростки. Лучше всего делать это в июне.
Именно тогда важно избавиться от больших отростков, выросших с осени.
Именно тогда важно избавиться от больших отростков, выросших с осени.
В результате нужно срезать примерно 1 м яблони, чтобы питательные вещества поступали к плодам и служили их созреванию. Лучше не проводить обрезку в жару или дождь, чтобы это не действовало негативно на срез и защитный слой.
Для обрезки яблонь нужно брать следующие инструменты:
Летнюю обрезку проводят для профилактики и санитарной функции. В начале июня можно провести обрезку старых деревьев, если не получилось это сделать поздней осенью или весной.
Формирование кроны в этом случае гарантирует доступ к солнцу и вентиляцию. Кроме этого, важно придерживаться таких правил:
Почему нужно обрезать малину каждый сезон и как это правильно делать, мы объясняли в другом материале.
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