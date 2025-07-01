Стиль жизни Садоводство и огород

Обрезка смородины летом: главные правила для сохранения плодоношения кустарника

Анна Голишевская, редактор сайта 01 июля 2025, 17:15
Обрезка смородины летом
Фото Unsplash

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