Обрезка смородины летом: главные правила для сохранения плодоношения кустарника

Правильная обрезка смородины в летнюю пору влияет не только на общее развитие кустарника, но и на качество и количество урожая.

Ее важно проводить ежегодно, чтобы правильно сформировать кусты красной, белой и черной смородины. Обрезка смородины летом: как правильно осуществлять и на что обратить особое внимание — читай в материале.

Обрезка смородины летом: что нужно знать новичкам в этом деле

Многие садоводы спорят о том, нужна ли обрезка смородины в летнюю пору. Но такие манипуляции улучшают освещение молодых основных побегов, благодаря чему молодые побеги, растущие внутри куста, имеют достаточно места для интенсивного роста.

Кроме всего, обрезка кустов помогает им избежать грибковых болезней, ведь они поражают загроможденные кусты. Подрезка побегов помогает сформировать и красивый куст, нужной тебе формы в саду или в огороде.

Лучше всего делать летнюю обрезку смородины уже после того, как соберешь урожай.

Можно ли делать обрезку смородины летом, и какие инструменты для этого использовать

Летнюю обрезку осуществлять не то что можно, а нужно. Но делай это аккуратно, используя качественные инструменты. Например, идеально подойдет сучкорез с длинными ручками. Важно, чтобы он был острым (для ровного среза веток). Также тебе понадобятся садовые ножницы, пила.

Перед работой не забывай дезинфицировать инструменты. А после обрезки куста можно отделать места больших срезов садовым варом. Так кусты будут скорее заживать и не заразятся.

Как обрезать кустарники летом: пошаговая инструкция удаления веток красной и белой смородины

Каждый год после того, как ты соберешь урожай, обрежь несколько старых скелетных веток до уровня почвы. Их нужно удалить полностью, не оставив пенька. Из молодых веток выбери несколько самых сильных и хорошо размещенных в пространстве. Все остальные молодые прикорневые побеги, зачастую тонкие и низкорослые, вырежи. Куст должен иметь до 12 основных побегов не старше четырех лет. Удали старые скелетные ветки, подрежь боковые ответвления, на которых были ягоды, а также конкурирующие побеги. После удаления старых основных веток удаляй боковые побеги молодых веток. Отрежь все ответвления на уровне 40 см. Например, боковые побеги, которые растут от основания куста, вертикально растущие ветки. После этого все боковые ветки, на которых были ягоды, укорачивай на один сантиметр до сучка.

Как обрезать черную смородину: пошаговая инструкция

Обрезка черной смородины осуществляется немного иначе, чем красной и белой. Для того чтобы провести обрезку, воспользуйся такими советами:

На основных ветках удали у основания все слабые побеги. Потом, весной, обрежь основные ветки над вторым или третьим боковым ответвлением. Полностью удали старые основные ветки со слабым приростом, освобождая место для роста новых побегов из основания куста.

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