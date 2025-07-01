Обрізка смородини влітку: основні правила для збереження плодоношення чагарнику

Правильне обрізання смородини влітку впливає як на загальний розвиток чагарнику, так і на якість і кількість врожаю.

Його важливо проводити щорічно, щоб правильно сформувати кущі червоної, білої та чорної смородини. Обрізання смородини влітку: як правильно здійснювати й на що звернути особливу увагу — читай у матеріалі.

Обрізка смородини влітку: що потрібно знати новачкам у цій справі

Багато садівників сперечаються про те, чи потрібне обрізання смородини влітку. Але такі маніпуляції покращують освітлення молодих основних пагонів, завдяки чому молоді пагони, що ростуть усередині куща, мають достатньо місця для інтенсивного росту.

Крім усього, обрізка кущів допомагає їм уникнути грибкових хвороб, адже вони вражають захаращені кущі. Підрізання пагонів допомагає сформувати і гарний кущ, потрібної тобі форми у саду чи на городі.

Найкраще робити літню обрізку смородини вже після того, як збереш урожай.

Чи можна обрізати смородину влітку та які інструменти можна для цього використовувати

Літню обрізку здійснювати не те, що можна, а потрібно. Але роби це акуратно, використовуючи якісні інструменти. Наприклад, ідеально підійде гілкоріз із довгими ручками. Важливо, щоб він був гострим (для рівного зрізу гілок). Також тобі знадобляться садові ножиці та пилка.

Перед роботою на забувай дезінфікувати інструменти. А після обрізки куща можна обробити місця великих зрізів садовим варом. Так кущі швидше заживатимуть і не заразяться.

Як обрізати чагарники влітку: покрокова інструкція для видалення гілок червоної та білої смородини

Щороку після того, як ти збереш урожай, обріж кілька старих скелетних гілок до рівня ґрунту. Їх потрібно видалити повністю, не залишивши пеньків. З молодих гілок вибери кілька найсильніших і добре розміщених у просторі. Всі інші молоді прикореневі пагони, найчастіше тонкі та низькорослі, виріж. Кущ повинен мати до 12 основних пагонів не старше чотирьох років. Видали старі скелетні гілки, підріж бічні відгалуження, на яких були ягоди, а також конкурентні пагони. Після видалення старих основних гілок видаляй бічні пагони молодих гілок. Відріж всі відгалуження на рівні 40 см. Наприклад, бічні пагони, які ростуть від основи куща, гілки, які ростуть вертикально. Після цього всі бічні гілки, на яких були ягоди, відріж коротко, на один сантиметр до сучка.

Як обрізати чорну смородину: покрокова інструкція

Обрізання чорної смородини здійснюється трохи інакше, ніж червоної та білої. Для того, щоб провести обрізку, скористайся такими порадами:

На основних гілках видали слабкі пагони. Потім, навесні, обріж основні гілки над другим або третім бічним відгалуженням. Повністю видали старі основні гілки зі слабким приростом, звільняючи місце для росту нових пагонів з основи куща.

Яка ціна за кілограм смородини у 2025 році, ми пояснювали в іншому матеріалі. Адже важливо знати це, щоб не переплатити.

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