Обрізка яблуні влітку: коли проводити й що для цього потрібно — ефективні лайфхаки для новачків

Для того, щоб яблуня приносила хороший урожай і нормально розвивалася, необхідно проводити літню обрізку дерева. Головне у цій справі — не перестаратися. Як правильно обрізати яблуню влітку — читай у матеріалі.
Першу обрізку потрібно виконувати тоді, коли пагони досягнуть довжини у 20 см. У цьому випадку важливо видалити сформовані на скелетних гілках конкурентні приростки. Найкраще робити це у червні.
Саме тоді важливо позбутися великих відростків, що виросли з осені.
Саме тоді важливо позбутися великих відростків, що виросли з осені.
У результаті потрібно зрізати приблизно 1 м яблуні, щоб поживні речовини надходили до плодів і служили їхньому достиганню. Краще не проводити обрізку у спеку чи дощ, щоб це не діяло негативно на зріз та захисний шар.
Для обрізки яблунь потрібно брати такі інструменти:
Літню обрізку проводять для профілактики та санітарної функції. На початку червня можна провести обрізку старих дерев, якщо не вдалося це зробити пізно восени або навесні.
Формування крони в цьому випадку гарантує доступ сонцю та вентиляцію. Крім цього, важливо дотримуватися таких правил:
Чому треба обрізати малину кожного сезону та як це правильно робити, ми пояснювали в іншому матеріалі.
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