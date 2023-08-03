Обрізка яблуні влітку: коли проводити й що для цього потрібно — ефективні лайфхаки для новачків

Для того, щоб яблуня приносила хороший урожай і нормально розвивалася, необхідно проводити літню обрізку дерева. Головне у цій справі — не перестаратися. Як правильно обрізати яблуню влітку — читай у матеріалі.

Обрізка яблуні влітку: найкращі терміни

Першу обрізку потрібно виконувати тоді, коли пагони досягнуть довжини у 20 см. У цьому випадку важливо видалити сформовані на скелетних гілках конкурентні приростки. Найкраще робити це у червні.

Саме тоді важливо позбутися великих відростків, що виросли з осені.

У результаті потрібно зрізати приблизно 1 м яблуні, щоб поживні речовини надходили до плодів і служили їхньому достиганню. Краще не проводити обрізку у спеку чи дощ, щоб це не діяло негативно на зріз та захисний шар.

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Літнє обрізування яблук: необхідні інструменти

Для обрізки яблунь потрібно брати такі інструменти:

Секатор. Він добре підходить для видалення пагонів завтовшки до 2 см. Гілкоріз. Підходить для видалення великих сучків, адже є досить міцним. Ніж із гострим лезом. Його часто використовують замість секатора. Садова пилка. Беруть для обрізування товстих та великих гілок. Ножівка з дрібними зубчиками.

Як обрізати яблуню влітку: покрокова інструкція

Літню обрізку проводять для профілактики та санітарної функції. На початку червня можна провести обрізку старих дерев, якщо не вдалося це зробити пізно восени або навесні.

Формування крони в цьому випадку гарантує доступ сонцю та вентиляцію. Крім цього, важливо дотримуватися таких правил:

Видаляти потрібно ті пагони, які ростуть усередину і далеко за периметр крони. Не повинно існувати конкуренції пагонів та плодів за воду та поживні речовини. Зрізуються майже всі відростки. Залишають чотири скелетні відводи на відстані 40 см один від одного. Наступного року потрібно залишити вже п’ять основних гілок. Основний стовбур також можна вкоротити. Далі саджанцю потрібно дати спокій. Протягом усього літа тобі важливо спостерігати за розвитком дерева. Відростки, що недавно з’явилися, прищипувати, не даючи їм набирати міць і зростати. Обережно зріж відростки, що підростають поруч із яблуками, щоб росло не менше двох листків, що захищають плід від сонця або опадів. Також важливо видаляти зламані та хворі гілки. Пагони подрібни й мульчуй ґрунт. Дерево має бути до 5 м, щоб отримувати достатньо живлення. Є яблуні, у яких плоди утворюються на крайніх гілках, травмуючи їх. Потрібно такі гілки вкорочувати. Якщо процедура обрізки не дає результатів, зупини процес на час. Пам’ятай, що якщо дереву приділити достатньо уваги, виходить чудовий результат.

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