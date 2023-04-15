Будет пушистая и ароматная! Как приготовить опару для пасхи — простой рецепт

Работа с дрожжевым тестом для пасок — всегда творческий и немного магический процесс. Ведь его приготовление требует соблюдения особых традиций. Да еще что важнее — нужно знать идеальный рецепт опары для пасхи.
Кроме перечня ингредиентов, также следует понимать, что во время приготовления Пасхальной выпечки необходимо сохранять дома спокойную атмосферу и позитивное настроение.
Ведь тесто на паски всегда требует особого отношения. А чтобы процесс был приятным, он еще должен быть понятным, поэтому рассказываем, как приготовить опару для пасхи.
Такой опары должно хватить для приготовления теста на 12 средних куличей, или же на 20 маленьких.
Хочешь продолжить приготовление праздничной выпечки? Тогда читай классический рецепт паски от Евгения Клопотенко.
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