Будет пушистая и ароматная! Как приготовить опару для пасхи — простой рецепт

Работа с дрожжевым тестом для пасок — всегда творческий и немного магический процесс. Ведь его приготовление требует соблюдения особых традиций. Да еще что важнее — нужно знать идеальный рецепт опары для пасхи.

Кроме перечня ингредиентов, также следует понимать, что во время приготовления Пасхальной выпечки необходимо сохранять дома спокойную атмосферу и позитивное настроение.

Ведь тесто на паски всегда требует особого отношения. А чтобы процесс был приятным, он еще должен быть понятным, поэтому рассказываем, как приготовить опару для пасхи.

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Ингредиенты для опары на пасхи

молоко — 500 миллилитров

мука — 200 граммов

свежие дрожжи — 100 граммов

сахар — 2 столовые ложки

Способ приготовления опары для пасхи

В первую очередь нужно немного подогреть молоко, чтобы оно стало теплым. Однако важно его не перегреть. Затем перелить молоко в большую миску и добавить к нему дрожжи, которые следует предварительно немного покрошить. Размешать осторожно смесь. Добавить в массу сахар и снова осторожно размешать. После этого дополнить смесь мукой, которую можно предварительно просеять. Размешать осторожно смесь, накрыть ее пищевой пленкой и чистым полотенцем. Если в смеси будут комки, то это не критично, ведь тесто во время брожения их растворит. Оставить в таком состоянии опару на полчаса, после чего осторожно проверить, насколько она поднялась. По желанию после этого можно еще на полчаса поставить опару, чтобы она стала еще более рыхлой.

Такой опары должно хватить для приготовления теста на 12 средних куличей, или же на 20 маленьких.

Хочешь продолжить приготовление праздничной выпечки? Тогда читай классический рецепт паски от Евгения Клопотенко.

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