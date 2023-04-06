Специалисты Ukraine Casino рассказали об ожиданиях государства от гемблинга в 2023 году и прокомментировали указанные в бюджете суммы

Несмотря на то, что прошлый год оказался очень сложным для всего украинского бизнеса, игровая индустрия продолжила работу.

Большинство гемблинг-операторов пытались вовремя перечислять оплату за лицензии и сфере удалось почти полностью выполнить плановые показатели. В то время как сумма поступлений в бюджет в качестве налогов критически снизилась и не достигла даже 100 миллионов из-за пребывания игорной индустрии на упрощенной системе, около миллиарда гривен поступило именно за лицензии КРАИЛ.

В 2023 году депутаты проголосовали за отмену упрощенной системы налогообложения для гемблинга, и потому операторы теперь будут платить в госбюджет не 2% от прибыли, как в течение большей части 2022 года, а гораздо больше. Выросли и суммы, которые государство ожидает получить от компаний в качестве лицензионных взносов.

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Сокращение расходов на финансирование КРАИЛ

В 2022 году на функционирование национального регулятора было заложено около 107 миллионов гривен. По мнению экспертов проекта ukraine-casino.com.ua, такие расходы полностью оправданы результатами деятельности КРАИЛ, которая выдает лицензии, контролирует сферу, реализует государственную политику, инициирует законодательные изменения.

Однако некоторые депутаты сочли нужным сократить расходы на содержание государственных структур во время войны.

Так, в 2023 году на деятельность комиссии будет потрачено чуть более 86 миллионов гривен, почти 61 миллион из которых заложен на оплату работы сотрудников профильного органа, около 2 – на оплату коммунальных услуг. Большинство аналитиков одобряют решение снизить затраты, особенно на фоне разговоров о возможной ликвидации КРАИЛ. Необходимость такого шага некоторые аргументировали тем, что комиссия слишком дорого обходится государству.

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Ожидание от гемблинг-индустрии

Наибольшие суммы в сфере игорного бизнеса в 2023 году ожидают от оплаты за лицензии и налоговых отчислений. Наземный сегмент сейчас находится в кризисе, поэтому надежды возлагают на онлайн-сектор, который достаточно активно развивается и из-за отмены упрощенки теперь будет перечислять в госбюджет немалую долю прибыли.

В текущем году страна планирует получить от гемблинга (казино, слоты, ставки на спорт и так далее) около 1,86 миллиарда гривен. 270 миллионов могут поступить в местные бюджеты общин, где расположены заведения.

Какие суммы лицензионных платежей заложены в план:

Оплата разрешительных документов онлайн и наземных казино – около 550 миллионов гривен.

Лицензии на деятельность БК – до 460 миллионов.

Платежи за игровые автоматы и залы, где они размещены – немногим более 420 миллионов.

Разрешительные документы на онлайн-покер – 18 миллионов.

Лицензии для компаний-организаторов лотерей – около 55 миллионов.

Что касается налогов, то пока неизвестно, как будет развиваться игровая индустрия и какие прибыли сможет получить, ведь в стране до сих пор идет война. Однако эксперты делают достаточно положительные прогнозы и надеются на развитие онлайн-сегмента, а после победы – на скорейшее восстановление наземного сектора.

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