Спеціалісти Ukraine Casino розповіли про очікування держави від гемблінгу у 2023 році та прокоментували вказані в бюджеті суми

Попри те, що минулий рік виявився дуже складним для всього українського бізнесу, гральна індустрія продовжила працювати.

Більшість гемблінг-операторів намагались вчасно перераховувати сплати за ліцензії й сфері вдалося майже повністю виконати планові показники. В той час, як сума надходжень до бюджету як податки критично знизилась та не досягла навіть 100 мільйонів через перебування гральної індустрії на спрощеній системі, близько мільярду гривень надійшло саме за ліцензії КРАІЛ.

У 2023 році депутати проголосували за скасування спрощеної системи оподаткування для гемблінгу, і тому оператори тепер сплачуватимуть до держбюджету не 2% від прибутку, як протягом більшої частини 2022 року, а значно більше. Зросли й суми, які держава очікує отримати від компаній як ліцензійні внески.

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Скорочення видатків на фінансування КРАІЛ

У 2022 році на функціонування національного регулятора було закладено близько 107 мільйонів гривень. На думку експертів проекту ukraine-casino.com.ua, такі витрати цілком виправдані результатами діяльності КРАІЛ, яка видає ліцензії, контролює сферу, реалізує державну політику, ініціює законодавчі зміни.

Проте деякі депутати вважали за потрібне скоротити видатки на утримання державних структур під час війни.

Так, у 2023 році на діяльність комісії буде витрачено трохи понад 86 мільйонів гривень, майже 61 мільйон з яких закладено на оплату роботи співробітників профільного органу, близько 2 – на сплату комунальних послуг.

Більшість аналітиків схвалюють рішення зменшити витрати, особливо на тлі розмов про можливу ліквідацію КРАІЛ. Необхідність такого кроку дехто аргументував тим, що комісія надто дорого обходиться державі.

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Очікування від гемблінг-індустрії

Найбільших сум у сфері грального бізнесу у 2023 році очікують від сплат за ліцензії та податкових відрахувань. Наземний сегмент зараз знаходиться в кризі, тому надії покладають на онлайн-сектор, який досить активно розвивається і через скасування спрощенки тепер перераховуватиме в держбюджет чималу частку прибутку.

В поточному році країна планує отримати від гемблінгу (казино, слоти, ставки на спорт тощо) близько 1.86 мільярдів гривень. 270 мільйонів можуть надійти до місцевих бюджетів громад, де розташовані заклади.

Які суми ліцензійних платежів закладені в план:

Оплата дозвільних документів онлайн та наземних казино – близько 550 мільйонів гривень.

Ліцензії на діяльність БК – до 460 мільйонів.

Платежі за ігрові автомати та від залів, де вони розміщені – трохи понад 420 мільйонів.

Дозвільні документи на онлайн-покер – 18 мільйонів.

Ліцензії для компаній-організаторів лотерей – майже 55 мільйонів.

Що стосується податків, то наразі невідомо, як буде розвиватися гральна індустрія та які прибутки зможе отримати, адже в країні й досі триває війна. Проте експерти роблять досить позитивні прогнози й сподіваються на розвиток онлайн-сегменту, а після перемоги – на швидку відбудову наземного сектору.

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