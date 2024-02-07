Песни о любви: подборка ко Дню Святого Валентина, что звучит мелодиями нежных чувств

Люди часто говорят, все песни о любви. Особенно когда эти нежные чувства только начинают зарождаться в твоем сердце и хочется вечно греться в этих теплых волнах эмоций. Еще больше усиливает их праздник 14 февраля, поэтому многим так важно найти песни о любви в День святого Валентина.

Нет и приблизительно похожих чувств? А этот праздник тебя огорчает? В этом состоянии Вікна тебя не оставят в одиночестве, поэтому в нашей подборке ты тоже сможешь найти для себя несколько хороших композиций под настроение.

Не меньше находок мы оставили в конце и для тех, кто знакомится с родной культурой и музыкальными произведениями искусства. Поэтому украинские песни о любви, которые звучат мелодиями нежных чувств, — тоже здесь.

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Песни о любви в День святого Валентина

Легендарные песни о любви

Grover Washington Jr. feat. Bill Withers — Just The Two of Us

Rihanna — Love On The Brain

Adele — One and Only

Whitney Houston — All The Man That I Need

Elton John — Believe

Taylor Swift — Love Story

Неожиданные песни о любви

Chet Faker — Talk is cheap

Il Volo — Grande amore

Darren Hayes — Insatiable

Glenn Lewis — Fall Again

Ed Sheeran — Thinking Out Loud

Песни для разбитых сердец

Queen — Somebody To Love

Toni Braxton — Un-Break My Heart

Sam Smith — For The Lover That I Lost

John Mayer — Slow Dancing In A Burning Room

George Michael — Careless Whisper

Украинские песни о любви

Бумбокс — Твій номер/Плющ

Плач Єремії — Коли до губ твоїх

Володимир Івасюк — Пісня поміж нас

Adam — Таку як є

Pianoбой — Родимки

День влюбленных — главный праздник любви и романтики. Если тебе надоело каждый раз праздновать тюльпанами и рестораном, читай наши варианты, как атмосферно провести романтический вечер на День Святого Валентина.

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