Пісні про кохання: добірка до Дня Святого Валентина, що звучить мелодіями ніжних почуттів

Часто люди кажуть, усі пісні про кохання. Особливо, коли ці ніжні почуття лише починають зароджуватись у твоєму серці й хочеться вічно грітись у цих теплих хвилях емоцій. Ще більше підсилює їх свято 14 лютого, тому багатьом так важливо знайти пісні про кохання на День святого Валентина.

Не маєш і близько таких почуттів? А це свято тебе засмучує? У цьому стані Вікна тебе теж не залишать наодинці, тому у нашій підбірці ти теж зможеш знайти для себе кілька гарних композицій під настрій.

Не менше знахідок ми зберегли наприкінці й для тих, хто ще знайомиться з рідною культурою та музичними витворами мистецтва. Тож українські пісні про кохання, які звучать мелодіями ніжних почуттів, — теж тут.

Зараз також дивляться

Пісні про кохання на День святого Валентина

Легендарні пісні про кохання

Grover Washington Jr. feat. Bill Withers — Just The Two of Us

Rihanna — Love On The Brain

Adele — One and Only

Whitney Houston — All The Man That I Need

Elton John — Believe

Taylor Swift — Love Story

Неочікувані пісні про кохання

Chet Faker — Talk is cheap

Il Volo — Grande amore

Darren Hayes — Insatiable

Glenn Lewis — Fall Again

Ed Sheeran — Thinking Out Loud

Пісні для розбитих сердець

Queen — Somebody To Love

Toni Braxton — Un-Break My Heart

Sam Smith — For The Lover That I Lost

John Mayer — Slow Dancing In A Burning Room

George Michael — Careless Whisper

Українські пісні про кохання

Бумбокс — Твій номер/Плющ

Плач Єремії — Коли до губ твоїх

Володимир Івасюк — Пісня поміж нас

Adam — Таку як є

Pianoбой — Родимки

День закоханих — головне свято любові та романтики. Якщо тобі набридло щоразу святкувати тюльпанами й рестораном — читай наші варіанти, як атмосферно провести романтичний вечір на День Святого Валентина.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.