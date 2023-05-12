Яркое украшение сада или балкона: как ухаживать за петунией в домашних условиях

Петуния — очень нежный и утонченный цветок. Ее видов ныне насчитывается более 25. Впервые о ней стало известно в 1767 году, когда петунию обнаружили на берегах реки Ла-Платы. В нашем материале ты узнаешь, каким должен быть уход за петунией. Читай об особенностях выращивания и полива.

Петуния: уход и особенности выращивания в домашних условиях

На своей родине этот цветок многолетний, однако у нас он радует глаз только сезон. Петуния отлично подходит для сада и пышных клумб в городе, а также ее можно выращивать на балконе в горшках.

Кроме широкой цветовой палитры, петуния дарит ароматы весны и лета, поэтому ее так любят садоводы. Если ты уже посадил(-а) петунию, мы расскажем, как за ней ухаживать.

Петуния очень любит солнечный свет, поэтому выбирай самую светлую комнату или участок в саду. Комнату нужно проветривать ежедневно утром и вечером. В один горшок можно посадить не больше трех цветков, ведь они пышно разрастаются.

Отцветшие веточки смело обрезай, чтобы они не портили внешний вид. Если ты хочешь, чтобы петуния цвела еще лучше, можно подкормить ее минеральным удобрением для комнатных растений.

Для петуний в саду используй калийные удобрения несколько раз за сезон. Можно использовать и органические удобрения, однако нужно соблюдать меры, чтобы не сжечь корни.

В горшке обязательно должен быть дренаж, это предотвращает гниение корешков. В кашпо нужно каждый день подливать воду, ведь это растение ее любит. Если ты слишком много полил(-а) цветок, поставь его в тень и не поливай до полного высыхания земли в горшке.

Если на листьях петуний начали появляться желтые пятна, это означает, что растению недостаточно железа. В таком случае следует обработать ее железосодержащим удобрением, которые продаются в магазинах для сада и огорода.

Чтобы петуния пышно цвела, нужно придерживаться простых правил:

Площадь высадки. На каждый цветок нужно выделять 5 л земли. В одном кашпо сади не более трех цветков. Регулярно подкармливай петунию минеральными удобрениями. Каждый день поливай растение утром или вечером. Отрезай или отрывай цветки, которые отцвели. Обрезай засохшие листья, чтобы на них не образовались болезни.

Раньше мы рассказывали, как ухаживать за бегонией для пышного цветения.

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