Барвиста прикраса саду чи балкону: як доглядати за петунією в домашніх умовах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 12 Травня 2023, 14:30
Петунія: догляд та особливості вирощування в домашніх умовах
Фото: Pexels

Більше новин
Привітання з Днем матері
Дякуємо вам, наші рідненькі! Привітання з Днем матері у картинках
Фітнес-зал, прибуток з якого йде на ЗСУ — детальніше
Підтримка здоров’я та українських військових водночас! У Черкасах фітнес-зал передає прибуток на ЗСУ
Троянди
Не чекай, поки на листі будуть сліди! Як боротися з попелицями на трояндах: безпечні та швидкі способи
Канікули
Канікули не за горами: коли закінчується навчальний рік в Україні 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Троянди
Не чекай, поки на листі будуть сліди! Як боротися з попелицями на трояндах: безпечні та швидкі способи
Попелиця на калині: чим обробити і як боротися
Пропадає листя і весь урожай? Як боротися з попелицею на калині
Барвиста прикраса саду чи балкону: як доглядати за петунією в домашніх умовах
Жіноче щастя (спатифілум): як доглядати в домашніх умовах і що для цього потрібно
Чому чорніють абрикоси: найпоширеніші причини
От паразити! Чому чорніють абрикоси і як врятувати один з улюблених фруктів

Відео
0:02:57
Фітнес-зал, прибуток з якого йде на ЗСУ — детальніше

Підтримка здоров’я та українських військових водночас! У Черкасах фітнес-зал передає прибуток на ЗСУ
0:06:14
Перемога України
Що чекає на Україну після перемоги і яким буде суспільство, коли закінчиться війна
0:01:19
Бахмут
Добровільно з позицій не йдуть? Як окупанти здаються у полон під Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
13 раз росіяни прощались з живою силою: карта бойових дій в Україні 12 травня в режимі онлайн
0:07:55
Чорнобиль
Історії від місцевих про виживання в окупації Чорнобиля вражають і викликають повагу
0:04:12
партизани Херсонщини
Вчотирьох проти колони росіян! Як партизани з Херсонщини чинили відчайдушний опір окупантам
0:29:05
Володимир Зеленський
Важлива розмова не лише про контрнаступ! Інтерв’ю Володимира Зеленського для BBC — дивитися онлайн
0:03:17
реабілітація Луцьк
Після мін, вибухів чи осколків знову відчути ноги! Як проходить реабілітація в Луцьку
0:03:40
Лавра
Молитви та поліція! Як проходить очищення Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП
0:03:17
Одеса
З собою — лише документи та улюблений хом’ячок! Як Одеса зустрічає херсонців після пекла
Більше відео
Привітання з Днем матері
Читати далі
Дякуємо вам, наші рідненькі! Привітання з Днем матері у картинках

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь