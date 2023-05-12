Барвиста прикраса саду чи балкону: як доглядати за петунією в домашніх умовах

Петунія — дуже ніжна та витончена квітка. Її видів нині налічується понад 25. Уперше про неї стало відомо в 1767 році, коли петунію знайшли на берегах річки Ла-Плати. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, яким має бути догляд за петунією. Читай про особливості вирощування та поливу.

Петунія: догляд та особливості вирощування в домашніх умовах

На своїй батьківщині ця квітка є багаторічною, однак у нас вона радує око лише сезон. Петунія чудово підходить для саду та пишних клумб у місті, також її можна вирощувати на балконі в горщиках.

Крім широкої кольорової палітри, петунія дарує аромати весни та літа, тому її так люблять садівники. Якщо ти вже посадив(-ла) петунію, ми розповімо, як за нею доглядати.

Петунія дуже любить сонячне світло, тому вибирай найсвітлішу кімнату чи ділянку в саду. Кімнату потрібно провітрювати щодня зранку та ввечері. В один горщик можна посадити не більше трьох квіток, адже вони пишно розростаються.

Гілочки, які відцвіли, сміливо обрізуй, щоб вони не псували зовнішній вигляд. Якщо ти хочеш, аби петунія цвіла ще краще, можна підживити її мінеральним добривом для кімнатних рослин.

Для петуній у саду використовуй калійні добрива кілька разів за сезон. Можна використовувати і органічні добрива, однак потрібно дотримуватися міри, щоб не спалити коріння.

У горщику обов’язково має бути дренаж, це запобігає гниттю корінців. У кашпо потрібно щодня підливати воду, адже ця рослина її любить. Якщо ти занадто багато полив(-ла) квітку, постав її в тінь та не поливай до повного висихання землі в горщику.

Якщо на листі петуній почали з’являтися жовті плями, це означає, що рослині недостатньо заліза. В такому випадку слід обробити її залізовмісним добривом, такі продаються в магазинах для саду та городу.

Щоб петунія пишно цвіла, потрібно дотримуватися простих правил:

Площа висадки. На кожну квітку потрібно виділяти 5 л землі. В одному кашпо сади не більш як три квітки. Регулярно підживлюй петунію мінеральними добривами. Щодня поливай рослину вранці або ввечері. Відрізай або відривай квітки, які вже відцвіли. Обрізай засохле листя, щоб на ньому не утворилися хвороби.

Раніше ми розповідали, як доглядати за бегонією для пишного цвітіння.

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