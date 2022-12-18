Естественный процесс или тревожный сигнал? Почему появляется седина и как с ней бороться

В один момент жизнь разделяется на до и после — когда ты шутишь о седине и когда ты впервые находишь у себя на голове светлый волосок и тебе становится не смешно.

Однако некоторых такая судьба может постигнуть даже в довольно молодом возрасте. Многие люди убеждены: это из-за большего эмоционального напряжения и стресса.

Портал uahealth решил разобраться в характере образования седины, причинах ее появления и найти решение, что же делать.

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Почему появляется седина

Прежде всего следует понимать, что наши волосы имеют цвет благодаря такому элементу как меланин, отвечающему за пигментацию.

Поэтому когда происходит синтез меланина через клетки меланоциты, волосы начинают терять привычный для них цвет. Однако этот процесс не всегда связан со старением.

Почему мы седеем:

генетическая предрасположенность

стресс, разрушающий меланоциты

регулярный прием антибиотиков, злоупотребление алкоголем и несбалансированное питание

хронические заболевания

нарушение работы эндокринной системы

нарушение гормонального фона

дефицит важных витаминов и минералов.

Можно ли избавиться от седых волос

Как бы далеко не шла наука, но она еще не научилась исправлять необратимый процесс седения волос.

Если волосы потеряли свой цвет, то вернуть его естественным путем не получится. Однако можно немного замедлить этот процесс.

Как замедлить процесс образования седины

В первую очередь стоит позаботиться о защите от ультрафиолета. Это может быть что угодно — шляпа, зонтик, тень, лишь бы обезопасить волосы от прямых солнечных лучей. Также стоит пользоваться водостойким солнцезащитным спреем для волос.

Однако не только тепло может навредить, но и холод, поэтому следует от него защищаться и носить шапку.

Кроме того, необходимо позаботиться о сбалансированном питании и стараться не злоупотреблять алкоголем, курением и медикаментами.

Может ли седина быть тревожным сигналом

Конечно, если твоя седина появляется не равномерно, а очагами, тогда это может быть тревожный сигнал. Также предупреждают о проблемах и дополнительные симптомы — изменение веса, сильная усталость, одышка, аритмия.

Если ты наблюдаешь в своей жизни все эти признаки, тогда следует обратиться к врачу. Это может быть терапевт, или трихолог.

К тому же хорошей идеей будет провериться у кардиолога, если у тебя седина возникла раньше, чем у твоих сверстников, поскольку это может свидетельствовать о проблемах сердечно-сосудистой системы.

Где бы взять волшебную таблетку, которая продлит молодость? Некоторые исследователи уверены, что помочь могут правильные физические нагрузки. Читай, как предотвратить старение на клеточном уровне с помощью тренировки.

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