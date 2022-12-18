Природний процес чи тривожний сигнал? Чому з’являється сивина та як з нею боротись

В один момент життя розділяться на до і після — коли ти жартуєш про сивину та коли вперше у себе на голові знаходиш світлу волосинку, і тобі стає не смішно.

Однак декого така доля може спіткати навіть у досить молодому віці. Багато людей переконані: це через чималу емоційну напругу й стрес.

Тому українське видання uahealth вирішило розібратись у характері утворення сивини, причинах її появи та знайти рішення, що з нею робити.

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Як утворюється сивина

Насамперед варто розуміти, що наше волосся має колір завдяки такому елементу як меланін, який відповідає за пігментацію.

Тож коли відбувається синтез меланіну через клітини меланоцити, то волосся починає втрачати звичний йому колір. Однак цей процес не завжди пов’язаний зі старінням.

Чому ми сивіємо:

генетична схильність

стрес, який руйнує меланоцити

регулярний прийом антибіотиків, зловживання алкоголем і незбалансоване харчування

хронічні захворювання

порушення роботи ендокринної системи

порушення гормонального фону

дефіцит важливих вітамінів та мінералів.

Чи можна позбутись сивого волосся

Як далеко б не йшла наука, але вона ще не навчилась виправляти незворотний процес сивіння.

Тож якщо волосся втратило свій колір, то повернути його природним шляхом не вийде. Проте можна трохи уповільнити цей процес.

Як уповільнити процес утворення сивини

Насамперед варто подбати про захист від ультрафіолету. Це може бути будь-що — капелюх, парасолька, тінь, аби тільки убезпечило волосся від прямого сонячного проміння. Також варто користуватись водостійким сонцезахисним спреєм для волосся.

Однак не лише тепло може нашкодити, але й холод, тому варто від нього захищатись та носити шапку.

Крім того, необхідно подбати про збалансоване харчування та намагатись не зловживати алкоголем, курінням та медикаментами.

Чи може сивина бути тривожним сигналом

Звісно, якщо твоя сивина з’являється нерівномірно, а нібито вогнищами, тоді це може бути тривожний сигнал. Також попереджають про проблеми й додаткові симптоми — зміна ваги, сильна втома, задишка, аритмія.

Якщо ти спостерігаєш у своєму житті усі ці ознаки, тоді варто звернутись до лікаря. Це може бути терапевт або ж трихолог.

До того ж гарною ідеєю буде перевіритись у кардіолога, якщо у тебе сивина виникла раніше, ніж у твоїх однолітків, оскільки це може свідчити про проблеми у роботі серцево-судинної системи.

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