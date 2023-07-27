Часто забивается слив? Причины проблем в твоем туалете, и когда необходима экстренная чистка унитаза

Сантехника нуждается в таком же уходе, как и другие предметы быта, и даже, возможно, немного больше. Ведь неисправность сантехники может повлечь за собой много проблем. Если сломается кран — нельзя помыть руки, забьется раковина — не будет стекать грязная вода, а если засорится труба в туалете — неудобства не описать.

Ты даже можешь не знать, что простыми действиями засоряешь унитаз. Мы расскажем, почему забиваются трубы, и когда необходима экстренная чистка унитаза. У команды Трудолюб есть профессионалы, которые помогут тебе справиться с проблемой как можно быстрее.

Почему засоряется унитаз

Унитаз может засоряться по разным причинам, поэтому, прежде чем заняться чисткой, нужно установить источник проблемы.

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Чаще бывает так, что чистка унитаза необходима из-за засорения труб большими вещами. Иногда люди думают, что в канализацию через унитаз можно выбрасывать почти все: еду, мусор, мелкие вещи.

Унитаз также может забиться из-за бумаги или салфеток, которые не смываются. Поэтому на это тоже следует обратить внимание.

Если объемный предмет засорил унитаз, нужно лишь аккуратно вытащить его. Но иногда самостоятельно это сделать нельзя, поэтому нужно вызывать специалистов.

Но есть и другие причины засорения унитаза: “зарастание” труб или неправильный монтаж сантехники.

Иногда бывает, что приобретенный унитаз нельзя установить на место посадки из-за неправильных размеров или особенностей конструкции. Тогда может быть неправильный уклон магистрали, который может способствовать засорению труб. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Малый объем бачка унитаза может стать причиной засорения. Ведь для того, чтобы смыть частицы туалетной бумаги, в среднем нужно 4-5 л воды. А объемы бачков унитаза бывают от 2 л. На это нужно обращать внимание при покупке.

Кроме этого, немаловажную роль играет длина трубы от бачка до унитаза. Если она будет длинной, то при повышенных объемах смыва может спровоцировать засор.

Что не нужно смывать в унитазе, чтобы он не засорялся:

средства женской гигиены;

синтетические бумажные салфетки;

любые ткани;

памперсы;

бумажные полотенца;

лекарства;

презервативы;

изделия из ваты;

волосы;

сигареты;

остатки пищи, особенно плотной.

Что делать, когда засорился унитаз

Сначала — диагностика проблемы, затем — чистка унитаза. Если ты знаешь, что он засорился из-за бумажных полотенец, можно попробовать использовать жидкие средства для чистки труб. Они должны растворить бумагу. Но не используй сухие средства — они могут усугубить проблему.

Если причина засорения унитаза в другом — лучше обратиться за помощью к профессионалам.