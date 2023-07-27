Часто забивається злив? Причини проблем у твоїй вбиральні та коли необхідна екстрена чистка унітаза

Сантехніка потребує такого ж догляду, як і інші предмети побуту, та навіть, можливо, трішки більше. Адже несправність сантехніки може спричинити багато проблем. Якщо зламається кран — не можна помити руки, заб’ється раковина — не стікатиме брудна вода, а якщо засмітяться труби в туалеті — незручностей не описати.

Ти навіть можеш не знати, що простими діями засмічуєш унітаз. Ми розповімо, чому забиваються труби та коли необхідна екстрена чистка унітаза. Команда Трудолюб має професіоналів, які допоможуть тобі впоратися з проблемою якнайшвидше.

Чому засмічується унітаз

Унітаз може засмічуватися з різних причин, тому перш ніж зайнятися чисткою, треба встановити джерело проблеми.

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Найчастіше буває так, що чистка унітаза необхідна через засмічення труб великими речами. Інколи люди думають, що в каналізацію через унітаз можна викидати майже усе: їжу, сміття, дрібні речі тощо.

Унітаз також може забитися через серветки чи папір, який не змивається. Тому на це також треба звернути увагу.

Якщо об’ємний предмет засмітив унітаз, то треба лише акуратно витягнути його. Але інколи самостійно це зробити не можна, тому треба викликати спеціалістів.

Але є й інші причини засмічення унітаза: “заростання” труб або неправильний монтаж сантехніки.

Інколи буває, що придбаний унітаз не можна встановити на місце посадки через неправильні розміри чи особливості конструкції. Тоді може бути неправильний ухил магістралі, який також може сприяти засміченню труб. У цьому випадку краще звернутися за допомогою до фахівців.

Малий об’єм бачка унітаза також може стати причиною засмічення. Адже для того, щоб змити частинки туалетного паперу, в середньому потрібно 4-5 л води. А об’єми бачків унітаза бувають від 2 л. На це треба звертати увагу при купівлі.

Крім цього, важливу роль відіграє довжина труби від бачка до унітаза. Якщо вона буде задовгою, то при підвищених об’ємах змивання може спровокувати засмічення.

Що не треба змивати в унітазі, щоб він не засмічувався:

засоби жіночої гігієни;

синтетичні паперові серветки;

будь-які тканини;

памперси;

паперові рушники;

ліки;

презервативи;

вироби з вати;

волосся;

сигарети;

залишки їжі, особливо щільної.

Що робити, коли засмітився унітаз

Спершу — діагностика проблеми, потім — чистка унітаза. Якщо ти знаєш, що він засмітився через паперові рушники, можна спробувати використати рідкі засоби для чистки труб. Вони мають розчинити папір. Але не використовуй сухі засоби — це може лише погіршити ситуацію.

Якщо унітаз засмітився з іншої причини — краще звернутися по допомогу до професіоналів.