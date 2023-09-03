Будут новые, как из магазина! Почему желтеют вещи в шкафу и как этого избежать

Если ты когда-нибудь открывал(-а) дверь своего шкафа, и находил(-а) там вещи с желтыми пятнами — ты не один. И действительно, бывает, кладешь в шкаф абсолютно чистую и выстиранную одежду, а достаешь грязную. Но почему это происходит?

Подробнее о том, почему желтеет одежда в шкафу и как это предотвратить — рассказали в издании Факты Life.

Основная тайна появления желтых пятен является стирка. И особенно это касается белой одежды. Убедись, что ты изучаешь инструкции на этикетке вещей, ведь в 90% случаев проблема именно в стирке.

Сейчас также смотрят

Почему желтеет одежда во время стирки

неверный выбор температуры воды;

использование некачественного или неподходящего стирального порошка;

плохое полоскание;

применение сильнощелочного мыла при ручной стирке.

Но не всегда стоит винить только стирку. Иногда, проблема может быть в качестве воды. Например, если в водопроводной воде высокое содержание железа, солей или ржавчины.

Кроме того, обрати внимание на условия, в которых ты хранишь свою одежду. Высокая влажность или наличие плесени и грибка в помещении может также привести к пожелтению вещей. И даже если ты считаешь, что все в порядке, не забывай, что проблема может быть невидимой, на первый взгляд.

Также, ты можешь считать, что лучше постирать вещи перед длительным хранением, например весной, когда уже складываешь зимние вещи к следующему сезону.

Но такая практика может быть ловушкой, поскольку часто именно это вызывает изменение цвета, в частности белых изделий.

Кроме того, помни, что полки в твоем шкафу могут иметь свои сюрпризы. Возможно, шкаф изготовлен из таких материалов как ДСП или МДФ, которые также могут содержать вещества, что влияют на цвет тканей.

Как хранить вещи в шкафу

Если ты хочешь сохранить свои вещи в неизменном виде, нужно немного поработать. Те вещи, которые не требуют хранения на плечиках нужно хранить в полиэтиленовых пакетах.

Стоит также рассмотреть возможность приобретения вакуумных пакетов. В магазинах их довольно разнообразен — от простых до таких, которые имеют плечики. Цена начинается от 60 гривен и может доходить до 150 гривен и выше. После того как ты выкачаешь из них воздух с помощью пылесоса, ткань не будет взаимодействовать с кислородом, и, следовательно, не будет желтеть.

Но помни, это будет эффективно только при условии, что вещь была правильно постирана.

Как хранить одежду, чтобы она не пожелтела

Держи несколько советов, которые помогут тебе хранить одежду должным образом.

Следуй инструкциям на этикетке при установке температуры и режима стирки. Прогони стиральную машину на режиме полоскания перед тем, как собираешься стирать белые изделия. Если увидишь первые сигналы желтения одежды, используй кислородные порошки. Альтернативой может быть народный способ с нашатырным спиртом. Для этого смешай 4 литра воды, 50 мл жидкого мыла и 2-3 столовые ложки нашатыря. Замочи в этом растворе одежду на несколько часов, а затем прополощи. Но осторожно, работай с нашатырем в перчатках, и будь готов(-а) к его специфическому запаху. Если решишь погладить вещь, долго лежавшую в шкафу — соблюдай все указания по уходу. И, если используешь паровой утюг, убедись, что вода в нем чистая и фильтрованная.

Ранее мы рассказывали тебе простые способы, как быстро высушить мокрую одежду.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.