Будут новые, как из магазина! Почему желтеют вещи в шкафу и как этого избежать

Если ты когда-нибудь открывал(-а) дверь своего шкафа, и находил(-а) там вещи с желтыми пятнами — ты не один. И действительно, бывает, кладешь в шкаф абсолютно чистую и выстиранную одежду, а достаешь грязную. Но почему это происходит?
Подробнее о том, почему желтеет одежда в шкафу и как это предотвратить — рассказали в издании Факты Life.
Основная тайна появления желтых пятен является стирка. И особенно это касается белой одежды. Убедись, что ты изучаешь инструкции на этикетке вещей, ведь в 90% случаев проблема именно в стирке.
Но не всегда стоит винить только стирку. Иногда, проблема может быть в качестве воды. Например, если в водопроводной воде высокое содержание железа, солей или ржавчины.
Кроме того, обрати внимание на условия, в которых ты хранишь свою одежду. Высокая влажность или наличие плесени и грибка в помещении может также привести к пожелтению вещей. И даже если ты считаешь, что все в порядке, не забывай, что проблема может быть невидимой, на первый взгляд.
Также, ты можешь считать, что лучше постирать вещи перед длительным хранением, например весной, когда уже складываешь зимние вещи к следующему сезону.
Но такая практика может быть ловушкой, поскольку часто именно это вызывает изменение цвета, в частности белых изделий.
Но такая практика может быть ловушкой, поскольку часто именно это вызывает изменение цвета, в частности белых изделий.
Кроме того, помни, что полки в твоем шкафу могут иметь свои сюрпризы. Возможно, шкаф изготовлен из таких материалов как ДСП или МДФ, которые также могут содержать вещества, что влияют на цвет тканей.
Если ты хочешь сохранить свои вещи в неизменном виде, нужно немного поработать. Те вещи, которые не требуют хранения на плечиках нужно хранить в полиэтиленовых пакетах.
Стоит также рассмотреть возможность приобретения вакуумных пакетов. В магазинах их довольно разнообразен — от простых до таких, которые имеют плечики. Цена начинается от 60 гривен и может доходить до 150 гривен и выше. После того как ты выкачаешь из них воздух с помощью пылесоса, ткань не будет взаимодействовать с кислородом, и, следовательно, не будет желтеть.
Но помни, это будет эффективно только при условии, что вещь была правильно постирана.
Но помни, это будет эффективно только при условии, что вещь была правильно постирана.
Держи несколько советов, которые помогут тебе хранить одежду должным образом.
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