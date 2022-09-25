Путешествия и вдохновение
Партнерский материал

Александр Свищев, львовский инвестор, открыл новые теннисные корты премиум-класса LEOLAND

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 25 сентября 2022, 15:14
Олександр Свіщов

Больше новостей
Що таке соціальна фобія та як її побороти
Паникуешь при знакомстве и перед выступлением? Расскажем, что такое социальная фобия и как ее побороть
Як підтримати людину після полону
Меньше прикосновений и больше теплых слов: Тайра рассказала, как помочь тем, кто вернулся из плена
Отруєння грибами: список отруйних грибів України
В лесу кроется не одна опасность: список ядовитых грибов Украины
Пенсія в Польщі для українців - як оформити пенсію в Польщі
Пенсия в Польше для украинцев: кто имеет право на выплаты сразу в двух странах и как оформить
Смотреть больше

Материалы по теме

Александр Свищев, львовский инвестор, открыл новые теннисные корты премиум-класса LEOLAND
Для работы мозга, нервной системы и физической формы! Чем эффективны тренировки на улице
п'ять зіркових татусів, які брали відпустку для догляду за дитиною
Декрет, несмотря на свой статус: пять звездных пап, которые брали отпуск по уходу за ребенком
Як правильно бігати — поради Аніти Луценко
Снизь темп и следи за пульсом — Анита Луценко о том, как правильно бегать
Дитячі бронежилети - ЛОК виготовляє спецжилети першого класу для дітей
Выдерживают пистолетные пули и острые обломки — во Львове производят бронежилеты для детей

Видео
0:06:38
Як підтримати людину після полону

Меньше прикосновений и больше теплых слов: Тайра рассказала, как помочь тем, кто вернулся из плена
0:04:39
Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону
Звонки, шок и слезы. Родные наших защитников откровенно о первых разговорах и состоянии героев после плена
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
“Неправильно носила хиджаб”. Трагичное убийство в Иране, которое привело к массовым протестам в стране
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Ночные взрывы в Запорожье: россияне выпустили десять ракет по областному центру — последствия прилетов
0:02:41
Військове навчання у Львові
Обучение высшему пилотажу: бывшие американские морпехи делятся опытом с нашими бойцами во Львове
Обстріл Одеси 25 вересня
Утренний обстрел Одессы. Россияне снова атаковали центр города дронами-камикадзе — что известно
0:03:49
Закон О медиа
Шаг к ЕС и информационной безопасности. Рассказываем про закон о медиа и как будет происходить фиксация нарушений
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 25 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:06:57
Повернення українських героїв з полону
Теряли до 60 кг! Подробности пыток украинских героев в плену
0:02:38
Як молодята з Херсону відродили свою справу в Івано-Франківську
Свадебное путешествие, разрушенное войной! Как молодожены из Херсона возродили свое дело в Ивано-Франковске
Больше видео
Що робити, щоб підвищити тиск вдома
Читать дальше
Низкое давление, а с врачом связаться нет возможности? Расскажем, как повысить его в домашних условиях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь