Александр Свищев, львовский инвестор, открыл новые теннисные корты премиум-класса LEOLAND

Состоялось официальное открытие теннисных кортов LEOLAND по ул. Мельника, 18. Выдающееся событие для города Льва и всего украинского тенниса посетили министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, начальник управления молодежи и спорта Львовской ОВА Роман Химьяк, руководитель городского управления спорта Львова Антон Никулин, а также представители местных властей, во главе с мэром города Андреем Садовым.

Заказчиком реконструкции здания с теннисными кортами в 2019 году выступило ООО Дворец спорта Украины, а Генеральным подрядчиком стала строительная компания LVIV BUD.

Предпосылками реконструкции дворца спорта Украины стали несколько причин. Одна из основных: в последние годы сооружение не использовалось по целевому назначению – подготовка спортсменов, прежде всего теннисистов, и проведение соревнований.

Очень приятно, что такие проекты реализуются во Львовской области, и вдвое приятнее, что они реализуются во время войны. Надо воздать честь людям, которые не уехали из страны, а вкладывают средства и помогают создавать такие магниты. Это действительно спортивный магнит, это украшение не только Львова и области, но и украшение всей страны.

Здесь можно заниматься детям от полутора лет множеством видов спорта. Они прививают любовь к спорту, здоровому образу жизни. Это объект, развивающий детей, позволяющий им стать достойными гражданами своего государства. И я огромное спасибо за это! – отметил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Главной целью реконструкции Дворца спорта стало создание современных и комфортных условий организации занятий теннисом в течение всего года не только для любителей, но и для профессиональных игроков. Также LEOLAND может являться площадкой для проведения соревнований всеукраинского и международного уровней.

А чтобы Украина была достойно представлена на соревнованиях высоких уровней, здесь введут специальную программу для подрастающих талантливых теннисистов.

Как отметил Александр Свищев, инвестор проекта LEOLAND, в рамках этой программы для тренировок на современных кортах будут приглашаться воспитанники детско-юношеской спортивной школы Львова.

Это позволит юным талантам уже сейчас тренироваться на площадке с “хард” покрытием, сертифицированным по самым высоким международным стандартам.

— Еще при проектировании этого спортивного центра мы для себя решили, что определенную квоту времени для тренировок отведем для начинающих, которые через несколько лет будут защищать цвета Украины, будут бороться за “золото”, распространяя честь и достоинство нашей страны. Я горжусь мужеством наших защитников, верю в нашу победу, как сейчас на нашей земле, так и в будущем на всех спортивных аренах мира, — подчеркнул Свищев.

Честно говоря, я поражен, что такая большая инфраструктура для тенниса появилась в Украине во время войны. Мы продолжаем заниматься спортом благодаря нашим вооруженным силам, защищающим нашу страну. Я благодарен им за то, что мы можем достраивать нашу спортивную инфраструктуру, – прокомментировал событие Вадим Гутцайт.

На церемонии открытия Александру Свищеву был вручен сертификат от Федерации тенниса Украины, удостоверяющий присвоение теннисным кортам LEOLAND категории Премиум.

Господин Свищев поблагодарил почетных гостей за высокое признание работы всей команды проекта и выразил надежду, что предстоит еще много встреч в LEOLAND на зажигательных и зрелищных соревнованиях по теннису.

Напомним, недавно во Львове открыли также центр матери и ребенка.