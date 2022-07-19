Во Львове открыли центр матери и ребенка: как принимают молодых украинских мам

Во Львове презентовали современный центр матери и ребенка под названием Незламні матусі для беременных переселенок с детьми. Два двухэтажных деревянных каркасных дома построили по американской технологии всего за два месяца.

Специальные панели, из которых сделаны домики, имеют утепление. Их преимущество состоит в том, что они довольно быстро монтируются.

Оба оборудованы всем необходимым для комфортного временного проживания. Здесь могут разместить в общей сложности до 120 человек. С роженицами могут жить их старшие дети.

В каждой комнате по две кровати, диван, детская кроватка и столик со стульями. В коридоре душевые и прачечные. Также общие гостиные с кухнями и детское пространство.

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В домах будут дежурить медицинские работники. Постоянно на месте будут патронажные медсестры, которые будут с детьми. Будет дежурить и акушерский персонал, чтобы помочь беременным.

Территорию центра тоже обустраивают. Здесь будут расположены смотровая и детская площадки и вдобавок озеро.

Теперь в этих домах скоро появятся первые жители. С каждой женщиной будут заключать соглашение с возможностью его продлить.

И как бы родители не любили своих детей иногда случаются моменты, когда кажется, что сейчас просто взорвешься. Читай, что такое эмоциональное выгорание у родителей и как не сорваться на ребенка.

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