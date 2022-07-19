У Львові відкрили центр матері та дитини: як приймають молодих українських мам

У Львові презентували сучасний центр матері та дитини під назвою Незламні матусі для вагітних переселенок із дітьми. Два двоповерхові дерев’яні каркасні будинки звели за американською технологією усього за два місяці.

Спеціальні панелі, з яких зроблені будиночки, мають утеплення. Їх перевага у тому, що вони досить швидко монтуються.

Обидва облаштовані усім необхідним для комфортного тимчасового проживання. Тут можуть розмістити загалом до 120 людей. З породіллями можуть жити також їхні старші діти.

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У кожній кімнаті по два ліжка, диван, дитяче ліжечко та столик зі стільцями. У коридорі вбиральні душові та пральні. Також спільні вітальні з кухнями та дитячий простір.

У будинках будуть чергувати медичні працівники. Постійно на місці перебуватимуть патронажні медсестри, які будуть з дітьми. Буде чергувати й акушерський персонал, щоб допомагати вагітним.

Територію центру теж облаштовують. Тут будуть розташовані оглядовий та дитячий майданчики й на додачу озеро.

Тепер у цих помешканнях скоро з’являться перші мешканці. З кожною жінкою будуть укладати угоду з можливістю її подовжити.

І як би батьки не любили своїх дітей, іноді трапляються моменти, коли здається, що зараз просто вибухнеш. Читай, що таке емоційне вигорання у батьків та як не зірватись на дитину.

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