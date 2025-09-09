Пернатые туристы: более 500 лебедей-холостяков собрались вместе на лиманах под Одессой

В Национальном природном парке Тузловские лиманы в Одесской области одновременно собрались более 500 лебедей-шипунов. Как сообщил доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев, птицы отдыхают на Джантшейском лимане.

Это преимущественно холостые лебеди, собравшиеся из разных водоемов, расположенных неподалеку от лимана. Как птицы проводят свой отпуск в Одесской области и почему их привлекает эта местность — читай дальше.

На Тузловских лиманах отдыхают лебеди-холостяки

Все птицы невероятно белые и среди них нет серых. Как отмечает ученый, у молодых лебедей пару лет держится серая окраска перьев, а в эту пору они обычно еще находятся вместе с родителями.

В настоящее время лебеди очень дружно живут рядом с туристами, отдыхающими в рекреационном комплексе Катранка. В лиманах их привлекает местная водная растительность — рдест, а также водоросли.

Это основная еда лебедей в этот период времени. Несмотря на шум войны, лебеди устойчивы к такому влиянию по сравнению с другими птицами, например, очень чувствительными фламинго, почти покинувшими территорию Одесской области.

Также лебедей привлекает отсутствие охотников вокруг. Скоро к ним на зимовку присоединятся и другие птицы из тундры, в частности тундровый лебедь и лебедь-кликун.

Они уже начали свое путешествие с полуостровов Ямал, Гидан и Таймыр, чтобы провести зиму в более теплых краях.

