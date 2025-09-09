Пернаті туристи: понад 500 лебедів-холостяків зібралися разом на лиманах Одещини

В Національному природному парку Тузлівські лимани на Одещині одночасно зібралися понад 500 лебедів-шипунів. Як повідомив доктор біологічних наук та співробітник парку Іван Русєв, птахи відпочивають на Джантшейському лимані.

Це переважно холості лебеді, що зібралися з різних водойм, які розташовані неподалік лиману. Як птахи проводять свою відпустку на Одещині та чому їх приваблює ця місцевість — читай далі.

На Тузлівських лиманах відпочивають лебеді-холостяки

Всі птахи неймовірно білі й серед них немає сірих. Як зазначає науковець, у молодих лебедів пару років тримається сіре забарвлення пір’я, а в цю пору вони зазвичай ще перебувають разом з батьками.

Нині лебеді дуже дружньо живуть поруч з туристами, які відпочивають у рекреаційному комплексі Катранка. У лиманах їх приваблює місцева водна рослинність — рдест, а також водорості.

Це основна їжа лебедів у цей період часу. Попри шум війни, лебеді стійки до такого впливу, порівняно з іншими птахами, наприклад, дуже чутливими фламінго, які майже покинули територію Одещини.

Також лебедів приваблює відсутність мисливців навколо. Скоро до них на зимівлю приєднаються й інші птахи з тундри, зокрема тундровий лебідь і лебідь-кликун.

Вони вже почали свою подорож з напівостровів Ямал, Гидан і Таймир, щоб провести зиму в тепліших краях.

