Нужны ли беженцам COVID-сертификаты? Рассказываем о новых правилах пересечения границы

С начала войны информационное пространство забыло о существовании вируса COVID-19. Однако это не значит, что его удалось побороть. В некоторых странах все еще действуют ограничения и особые правила въезда.
Для украинцев, вынужденных бежать от войны, ряд стран сделалИ упрощенную систему пересечения границы, однако не все.
Беженцев официально принимают ближайшие соседи Украины: Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния.
Эти страны обеспечили упрощенную систему пересечения границы.
Лица, которые пересекли границу с территории Украины, не должны показывать никаких COVID сертификатов, делать ПЦР-тесты или находиться на изоляции.
Лица, которые пересекли границу с территории Украины, не должны показывать никаких COVID сертификатов, делать ПЦР-тесты или находиться на изоляции.
Если же ты пересек сначала границу с Румынией, а потом решил поехать в Польшу, то последняя может запросить сертификат или попросить сделать тест.
Если вы находитесь за границей, но планируете ехать дальше, необходимо подготовиться.
Ведь в странах, которые официально не принимают беженцев из Украины, все еще действуют определенные правила.
Для того, чтобы по упрощенной процедуре проходить границу в странах ЕС, можно заполнить форму. Особенно на это обращает внимание Испания.
Форма позволит вам получить специальный электронный сертификат, удостоверяющий вакцинацию.
Форма позволит вам получить специальный электронный сертификат, удостоверяющий вакцинацию.
Такой сертификат будет действовать на всей территории ЕС и в Исландии, Лихтенштейне, Швейцарии и Норвегии.
Если вы хотите отправиться в Турцию, то вам нужно будет показать сертификат о наличии двух доз вакцинации. Если вы не вакцинированы, на месте попросят сделать ПЦР-тест.
Израиль дает приют людям, у которых есть там родственники. Пункты ПЦР-тестирования там расположены в самых аэропортах.
Мы создали для вас важное напоминание, о чем стоит не забывать, когда вы пересекаете границу ЕС.