Нужны ли беженцам COVID-сертификаты? Рассказываем о новых правилах пересечения границы

С начала войны информационное пространство забыло о существовании вируса COVID-19. Однако это не значит, что его удалось побороть. В некоторых странах все еще действуют ограничения и особые правила въезда.

Для украинцев, вынужденных бежать от войны, ряд стран сделалИ упрощенную систему пересечения границы, однако не все.

Нужен ли COVID-сертификат для беженцев

Беженцев официально принимают ближайшие соседи Украины: Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния.

Эти страны обеспечили упрощенную систему пересечения границы.

Лица, которые пересекли границу с территории Украины, не должны показывать никаких COVID сертификатов, делать ПЦР-тесты или находиться на изоляции.

Если же ты пересек сначала границу с Румынией, а потом решил поехать в Польшу, то последняя может запросить сертификат или попросить сделать тест.

Если вы находитесь за границей, но планируете ехать дальше, необходимо подготовиться.

Ведь в странах, которые официально не принимают беженцев из Украины, все еще действуют определенные правила.

Сертификаты ЕС и правила

Для того, чтобы по упрощенной процедуре проходить границу в странах ЕС, можно заполнить форму. Особенно на это обращает внимание Испания.

Форма позволит вам получить специальный электронный сертификат, удостоверяющий вакцинацию.

Такой сертификат будет действовать на всей территории ЕС и в Исландии, Лихтенштейне, Швейцарии и Норвегии.

Если вы хотите отправиться в Турцию, то вам нужно будет показать сертификат о наличии двух доз вакцинации. Если вы не вакцинированы, на месте попросят сделать ПЦР-тест.

Израиль дает приют людям, у которых есть там родственники. Пункты ПЦР-тестирования там расположены в самых аэропортах.

Мы создали для вас важное напоминание, о чем стоит не забывать, когда вы пересекаете границу ЕС.