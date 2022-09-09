Черная пятница 2022 года: Эпицентр уже подготовил мега крутые скидки

Черная пятница 2022 года приходится на 25 ноября. Этого счастливого дня с нетерпением ждут все любители шопинга.

Чтобы удовлетворить пожелания даже самых взыскательных покупателей, интернет-гипермаркет Эпицентр тщательно готовится к глобальной распродаже наперед.

Будьте уверены, что во время Black Friday 2022 на epicentrk.ua вас поразят фантастически низкие цены.

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Какие скидки подготовил Эпицентр на Черную пятницу 2022?

Интернет-магазин в своем репертуаре, поэтому не удивляйтесь, когда увидите –30%, –50% и даже –80%. Это не фейк! Действительно, в ходе чернопятничной распродажи 2022 года в Эпицентре ожидается невероятный обвал цен — до -90%. Дешевле просто некуда!

Что купить в Черную пятницу по скидке на epicentrk.ua?

Да все, что угодно. Ведь в Эпицентре практически безграничный ассортимент самых разных товаров от надежных производителей. Под чернопятничные скидки 2022 попадут следующие позиции из каталога:

одежда, обувь, аксессуары : вы сможете сэкономить на покупке брендовых кроссовок, модных джинсов, курток, невероятно красивых вышиванок, изысканных украшений;

: вы сможете сэкономить на покупке брендовых кроссовок, модных джинсов, курток, невероятно красивых вышиванок, изысканных украшений; бытовая техника : начиная от утюгов и блендеров, заканчивая холодильниками и стиральными машинами;

: начиная от утюгов и блендеров, заканчивая холодильниками и стиральными машинами; электроника : прошлогодние топовые смартфоны и последние флагманы, ультрасовременные ноутбуки и игровые устройства;

: прошлогодние топовые смартфоны и последние флагманы, ультрасовременные ноутбуки и игровые устройства; мебель : стулья, столы, комоды, диваны и кровати под любой интерьер дома, кафе, офиса;

: стулья, столы, комоды, диваны и кровати под любой интерьер дома, кафе, офиса; детские товары : включая одежду, игрушки, коляски, автокресла, питание;

: включая одежду, игрушки, коляски, автокресла, питание; посуда : все для приготовления и хранения, для сервировки стола, для чая и кофе;

: все для приготовления и хранения, для сервировки стола, для чая и кофе; бытовая химия : будь то средства для уборки, мытья посуды, стирки, ухода за обувью или одеждой;

: будь то средства для уборки, мытья посуды, стирки, ухода за обувью или одеждой; инструменты, строительные материалы, сантехнические товары и многое другое.

Как видите, никто не останется без покупки, ведь в Black Friday на epicentrk.ua можно заказать крутые товары для мужчин, женщин, детей, домашних животных, для дома, строительства, спорта и бизнеса.

К тому же, в Черную пятницу выгодно подготовиться к предстоящим праздникам и купить елочные игрушки, новогодние шары, гирлянды и классные подарки для всей семьи с необычайной экономией. Разве кто-нибудь устоит?

Преимущества шопинга в Черную пятницу на epicentrk.ua

Помимо разнообразного ассортимента Эпицентр предлагает качественную продукцию от популярных украинских и мировых брендов. Нет нужды стоять в очередях, делать покупки легко, не выходя из дома и даже из машины, стоя в пробке.

Ваш заказ быстро доставят в удобный пункт почтового перевозчика или почтомата. А возможность бесплатного самовывоза еще больше повышает вашу выгоду.

Однако учтите, что в Эпицентре ограничен запас позиций, доступных по сниженной цене. Поэтому как только стартует Черная пятница 2022 года, спешите, чтобы успеть купить желаемый товар мега дешево.

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