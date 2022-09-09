Черная пятница 2022 года: Эпицентр уже подготовил мега крутые скидки

Черная пятница 2022 года приходится на 25 ноября. Этого счастливого дня с нетерпением ждут все любители шопинга.
Чтобы удовлетворить пожелания даже самых взыскательных покупателей, интернет-гипермаркет Эпицентр тщательно готовится к глобальной распродаже наперед.
Будьте уверены, что во время Black Friday 2022 на epicentrk.ua вас поразят фантастически низкие цены.
Интернет-магазин в своем репертуаре, поэтому не удивляйтесь, когда увидите –30%, –50% и даже –80%. Это не фейк! Действительно, в ходе чернопятничной распродажи 2022 года в Эпицентре ожидается невероятный обвал цен — до -90%. Дешевле просто некуда!
Да все, что угодно. Ведь в Эпицентре практически безграничный ассортимент самых разных товаров от надежных производителей. Под чернопятничные скидки 2022 попадут следующие позиции из каталога:
Как видите, никто не останется без покупки, ведь в Black Friday на epicentrk.ua можно заказать крутые товары для мужчин, женщин, детей, домашних животных, для дома, строительства, спорта и бизнеса.
К тому же, в Черную пятницу выгодно подготовиться к предстоящим праздникам и купить елочные игрушки, новогодние шары, гирлянды и классные подарки для всей семьи с необычайной экономией. Разве кто-нибудь устоит?
Помимо разнообразного ассортимента Эпицентр предлагает качественную продукцию от популярных украинских и мировых брендов. Нет нужды стоять в очередях, делать покупки легко, не выходя из дома и даже из машины, стоя в пробке.
Ваш заказ быстро доставят в удобный пункт почтового перевозчика или почтомата. А возможность бесплатного самовывоза еще больше повышает вашу выгоду.
Однако учтите, что в Эпицентре ограничен запас позиций, доступных по сниженной цене. Поэтому как только стартует Черная пятница 2022 года, спешите, чтобы успеть купить желаемый товар мега дешево.
Приближения холодов не нужно бояться, к этому следует готовиться! Читай, как выбрать бойлер и какие бывают водонагреватели.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!