Чорна п’ятниця 2022 року: Епіцентр вже підготував мега круті знижки

Чорна п’ятниця 2022 року припадає на 25 листопада. Цього щасливого дня з нетерпінням чекають усі любителі шопінгу.

Щоб задовольнити побажання навіть найвибагливіших покупців, інтернет-гіпермаркет Епіцентр ретельно готується до глобального розпродажу наперед.

Будьте певні, що під час Black Friday 2022 на epicentrk.ua вас вразять фантастично низькі ціни.

Які знижки підготував Епіцентр на Чорну п’ятницю 2022 року?

Інтернет-магазин у своєму репертуарі, тому не дивуйтеся, коли побачите -30%, -50% і навіть -80%. Це не фейк! Справді, під час чорноп’ятничного розпродажу 2022 року в Епіцентрі очікується неймовірний обвал цін — до -90%. Дешевше просто нікуди!

Що можна купити у Чорну п’ятницю за знижкою на epicentrk.ua?

Та все, що завгодно. Адже в Епіцентрі практично безмежний асортимент найрізноманітніших товарів від надійних виробників. Під чорноп’ятничні знижки 2022 року потраплять наступні позиції з каталогу:

одяг, взуття, аксесуари : ви зможете зекономити на покупці брендових кросівок, модних джинсів, курток, неймовірно красивих вишиванок, вишуканих прикрас;

побутова техніка : починаючи від прасок та блендерів, закінчуючи холодильниками та пральними машинами;

електроніка : торішні топові смартфони та останні флагмани, ультрасучасні ноутбуки та ігрові пристрої;

меблі : стільці, столи, комоди, дивани та ліжка під будь-який інтер’єр дому, кафе, офісу;

дитячі товари : включаючи одяг, іграшки, коляски, автокрісла, харчування;

посуд : все для приготування та зберігання, для сервірування столу, для чаю та кави;

побутова хімія : будь то засоби для прибирання, миття посуду, прання, догляду за взуттям чи одягом;

інструменти, будівельні матеріали, сантехнічні товари та багато іншого.

Як бачите, ніхто не залишиться без покупки, адже у Black Friday на epicentrk.ua реально замовити круті товари для чоловіків, жінок, дітей, домашніх тварин, для дому, будівництва, спорту та бізнесу.

До того ж у Чорну п’ятницю вигідно підготуватися до майбутніх свят та купити ялинкові іграшки, новорічні кулі, гірлянди та класні подарунки для всієї родини з надзвичайною економією. Хіба хтось встоїть?

Переваги шопінгу у Чорну п’ятницю на epicentrk.ua

Крім різноманітного асортименту, Епіцентр пропонує якісну продукцію від популярних українських та світових брендів. Немає потреби стояти в чергах, робити покупки легко, не виходячи з дому і навіть з машини, стоячи в пробці.

Ваше замовлення швидко доставлять у зручний пункт поштового перевізника або в поштомат. А можливість безкоштовного самовивозу ще більше підвищує вашу вигоду.

Проте врахуйте, що в Епіцентрі обмежений запас позицій, доступних за зниженою ціною. Тому щойно стартує Чорна п’ятниця 2022 року, поспішайте, щоб встигнути купити бажаний товар мега дешево.

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