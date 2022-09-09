Чорна п’ятниця 2022 року: Епіцентр вже підготував мега круті знижки

Чорна п’ятниця 2022 року припадає на 25 листопада. Цього щасливого дня з нетерпінням чекають усі любителі шопінгу.
Щоб задовольнити побажання навіть найвибагливіших покупців, інтернет-гіпермаркет Епіцентр ретельно готується до глобального розпродажу наперед.
Будьте певні, що під час Black Friday 2022 на epicentrk.ua вас вразять фантастично низькі ціни.
Інтернет-магазин у своєму репертуарі, тому не дивуйтеся, коли побачите -30%, -50% і навіть -80%. Це не фейк! Справді, під час чорноп’ятничного розпродажу 2022 року в Епіцентрі очікується неймовірний обвал цін — до -90%. Дешевше просто нікуди!
Та все, що завгодно. Адже в Епіцентрі практично безмежний асортимент найрізноманітніших товарів від надійних виробників. Під чорноп’ятничні знижки 2022 року потраплять наступні позиції з каталогу:
Як бачите, ніхто не залишиться без покупки, адже у Black Friday на epicentrk.ua реально замовити круті товари для чоловіків, жінок, дітей, домашніх тварин, для дому, будівництва, спорту та бізнесу.
До того ж у Чорну п’ятницю вигідно підготуватися до майбутніх свят та купити ялинкові іграшки, новорічні кулі, гірлянди та класні подарунки для всієї родини з надзвичайною економією. Хіба хтось встоїть?
Крім різноманітного асортименту, Епіцентр пропонує якісну продукцію від популярних українських та світових брендів. Немає потреби стояти в чергах, робити покупки легко, не виходячи з дому і навіть з машини, стоячи в пробці.
Ваше замовлення швидко доставлять у зручний пункт поштового перевізника або в поштомат. А можливість безкоштовного самовивозу ще більше підвищує вашу вигоду.
Проте врахуйте, що в Епіцентрі обмежений запас позицій, доступних за зниженою ціною. Тому щойно стартує Чорна п’ятниця 2022 року, поспішайте, щоб встигнути купити бажаний товар мега дешево.
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