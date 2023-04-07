Диарея путешественника. Почему возникает и как предупредить?

Тепло не за горами, поэтому совсем скоро увеличится количество желающих куда-то отправиться, чтобы увидеть что-нибудь интересное. Новые впечатления позволяют вдохновиться свежими идеями, ощутить вкус жизни, но на новом месте нередко возникают неожиданные сюрпризы [1-2].

Частое посещение туалета – одно из самых неприятных, ведь тогда весь отдых безнадежно испорчен. К таким случаям нужно подготовиться заранее. Что это за состояние и как его предупредить – читай дальше.

Причины и симптомы диареи путешественника [2]

Обычно в первые недели путешествия появляется чувство дискомфорта в животе, частые позывы, возможно, даже без акта дефекации. Если стул есть, то в основном жидкий, 4-5 раз в сутки. Тяжелое течение заболевания сопровождается тошнотой и рвотой.

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Подобное состояние практически невозможно перенести на ногах или в поездке, поэтому нужно выдержать 3-4 дня постельного режима.

Развивается диарея путешественников чаще всего из-за нарушения питания. Иногда достаточно съесть новое блюдо или забыть помыть экзотический фрукт, чтобы уже через несколько часов испытать все вышеперечисленные неприятности. Но их вполне можно предупредить.

Важные моменты профилактики

Нужно мыть руки, посуду и все, что касается приготовления и еды. Не стоит покупать вкусности, которые предлагают уличные торговцы. Не ешь “на ходу”, даже при очень большом желании. Мой все овощи и фрукты или же избегай их употребления. Употребляй воду только из бутылок или кипяченую.

Дополнительно нужно заранее приобрести противодиарейные пробиотики и средства. Например, это может быть Энтерол® 250, цена которого доступна, и сам препарат подходит как взрослым, так и детям, а инструкцию по применению детям читай по ссылке enterol.ua/enterol-dtyam/. Достаточно взять упаковку из 10 саше, чтобы при необходимости остановить заболевание в начале его развития.

Следует знать, что диарея на запущенных стадиях способна вызвать серьезные нарушения в организме. Одно из них — обезвоживание. Особенно дети сильно теряют вес при диарее. Чтобы во время путешествий не возникло критической ситуации, нужно заранее приобрести Энтерол® или найти его в путешествии – коммерческие названия Энтерол® в разных странах мира. То есть, Энтерол желательно применить при первых признаках нарушения работы кишечника. В состав средства входят дрожжевые Saccharomyces boulardii CNCM I-745, которые быстро избавляют от диареи и восстановят нарушенную микрофлору ЖКТ.

Дополнительные советы

Диарея путешественника своим развитием очень похожа на острую диарею, поэтому кроме противодиарейных препаратов, нужно употреблять достаточно жидкости [3]. Это может быть обычная питьевая вода из бутылки, возможно, минерального состава, или сладкие напитки, или нежирные бульоны.

Немаловажное значение в восстановлении сил имеет правильное питание [4] с соблюдением всех норм гигиены. Продукты нужно подбирать так, чтобы они легко переваривались. Употреблять пищу полезно небольшими порциями, до 4-6 раз в сутки.

Если лечебные меры предприняты своевременно, то ориентировочно в течение 48 часов наблюдается улучшение. Конечно, для здоровья лучше работает профилактика, поэтому перед путешествием не забудь проконсультироваться с врачом.

Также не забываем о формировании аптечки путешественника, которая содержит противодиарейные средства, средства для обеззараживания воды, чистые антисептики для рук на основе спиртов, обезболивающие средства и спазмолитики, перевязочный материал, то, что нужно профессиональному путешественнику.

Автор материала:

Екатерина Мусиенко, медицинский консультант компании Биокодекс Украина.

Enterol_028 04.04.2023

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