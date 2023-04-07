Діарея мандрівника. Чому виникає і як попередити?

Тепло не за горами, тому зовсім скоро збільшиться кількість охочих кудись помандрувати, щоб побачити щось цікаве. Нові враження дозволяють окрилитись свіжими ідеями, відчути смак життя, але…на новому місці нерідко виникають неочікувані сюрпризи [1-2].

Часте відвідування туалету — одне з найнеприємніших, адже тоді весь відпочинок безнадійно зіпсований. До таких випадків потрібно підготуватись завчасно. Що це за стан і як його попередити — читай далі.

Причини та симптоми діареї мандрівників [2]

Зазвичай у перші тижні подорожі з’являється відчуття дискомфорту в животі, часті позиви, можливо навіть без акту дефекації. Якщо випорожнення є, то здебільшого рідкі, 4–5 разів на добу. Важке протікання захворювання супроводжується нудотою та блюванням.

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Подібний стан практично неможливо перенести на ногах чи в поїздці, тому потрібно витримати 3–4 доби постільного режиму.

Розвивається діарея мандрівників частіше за все через порушення харчування. Часом достатньо з’їсти нову страву чи забути помити екзотичний фрукт, щоб вже за декілька годин відчути всі вищезгадані неприємності. Але їх цілком можливо попередити.

Важливі моменти профілактики

Потрібно мити руки, посуд і все, що стосується приготування та вживання їжі. Не варто купувати смаколики, які пропонують вуличні торговці. Не їж “на ходу”, навіть за дуже великого бажання. Мий всі овочі та фрукти або ж уникай їх вживання. Вживай воду лише з пляшок чи кип’ячену.

Додатково потрібно завчасно придбати протидіарейні пробіотики та засоби. Наприклад, це може бути Ентерол® 250, ціна якого доступна, і сам препарат підходить як дорослим, так і дітям, а інструкцію для вживання дітям читай за посиланням enterol.ua/enterol-dtyam/. Достатньо взяти упаковку з 10 саше, щоб у разі необхідності зупинити захворювання на початку його розвитку.

Варто знати, що діарея на запущених стадіях здатна викликати серйозні порушення в організмі. Одне з них — зневоднення. Особливо діти сильно втрачають вагу при діареї. Тож щоб під час мандрів не виникло критичної ситуації, потрібно завчасно придбати Ентерол® або знайти його у мандрівці – комерційні назви Ентерол® у різних країнах світу. Тобто Ентерол® бажано застосувати при перших ознаках порушення роботи кишківника. У склад лікзасобу входять дріжджові Saccharomyces boulardii CNCM I-745, які швидко позбавляють від діареї та відновлять порушену мікрофлору ШКТ.

Додаткові поради

Діарея мандрівника своїм розвитком дуже подібна на гостру діарею, тож крім протидіарейних препаратів, потрібно вживати достатньо рідини [3]. Це може бути звичайна питна вода з пляшки, можливо, мінерального складу, або солодкі напої чи нежирні бульйони.

Важливе значення у відновленні сил має правильне харчування [4] з дотриманням всіх норм гігієни. Продукти потрібно підбирати такі, щоб вони легко перетравлювались. Вживати їжу корисно невеликими порціями, до 4–6 разів на добу.

Якщо лікувальні заходи вжито своєчасно, то орієнтовно протягом 48 годин спостерігається покращення. Звісно, найкраще для здоров’я — профілактика, тож перед мандрівкою не забудьте проконсультуватись з лікарем.

Також не забуваємо про формування аптечки подорожуючого, яка містиме протидіарейні засоби, засоби для знезараження води, чисті антисептики для рук на основі спиртів, знеболюючі засоби та спазмолітика, перев’язувальний матеріал, те що потрібно професійному мандрівнику.

Автор матеріалу:

Катерина Мусієнко, медичний консультант компанії Біокодекс Україна.

Enterol_028 04.04.2023

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