Кишкові інфекції: небезпека, перша допомога та методи лікування за рекомендаціями МОЗ

Під час війни відсутність доступу до чистої води та умов для дотримання гігієни зустрічаються дедалі частіше, а це провокує ризики зараження різними кишковими інфекціями, такими як сальмонельоз, холера, ротавірус.

Кишкові інфекції передаються через заражену їжу та воду, під час купання у забруднених водоймах і через брудні руки. Найпоширенішими симптомами гострих кишкових інфекцій є слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювання і діарея.

Міністерство охорони здоров’я України дало поради, як надати першу допомогу пацієнтові. Зараз також дивляться Небезпека кишкових інфекцій Насамперед кишкові інфекції небезпечні тим, що людина втрачає багато рідини, що може призвести до зневоднення організму. Зневоднення може спровокувати ниркову недостатність, кому та смерть.

Що робити при зневодненні організму Потрібно поповнити запаси рідини та мікроелементів в організмі. Для цього недостатньо пити звичайну воду. Для відновлення варто використовувати розчин солей для регідрації. Його можна придбати в аптеці без рецепта. Також такий розчин можна приготувати й самостійно: 1 л води

6 ч. л. цукру

1/2 ч. л. солі Для розведення суміші варто використовувати виключно чисту питну воду. Якщо є сумніви стосовно води, її можна прокип’ятити або очистити в домашніх умовах.

Такого розчину дорослим варто вживати до 1000 мл на годину. Дітям можна давати 20 мл на 1 кг ваги. До речі, малюків разом із регідраційним розчином варто годувати сумішшю чи грудним молоком.

Такий розчин потрібно давати хворому маленькими порціями аж до періоду поліпшення його стану здоров’я. Якщо розчин не допомагає, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Також потрібно стежити за гігієною та загальним станом здоров’я. Як захиститися від ротавірусної інфекції, ми пояснювали раніше.

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