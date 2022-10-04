Кишечные инфекции: опасность, первая помощь и методы лечения по рекомендациям Минздрава

Во время войны отсутствие доступа к чистой воде и условиям для соблюдения гигиены встречаются все чаще, что провоцирует риски заражения различными кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез, холера, ротавирус.
Кишечные инфекции передаются через зараженную пищу и воду, при купании в загрязненных водоемах и через грязные руки. Наиболее распространенными симптомами острых кишечных инфекций является слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея.
Министерство здравоохранения Украины дало советы, как оказать первую помощь пациенту.
Прежде всего, кишечные инфекции опасны тем, что человек теряет много жидкости, что может привести к обезвоживанию организма.
Обезвоживание может спровоцировать почечную недостаточность, кому и смерть.
Обезвоживание может спровоцировать почечную недостаточность, кому и смерть.
Необходимо восполнить запасы жидкости и микроэлементов в организме. Для этого недостаточно пить обычную воду. Для восстановления следует использовать раствор солей для регидрации. Его можно приобрести в аптеке без рецепта.
Также такой раствор можно приготовить и самостоятельно:
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Для разбавления смеси следует использовать исключительно чистую питьевую воду. Если есть сомнения в воде, ее можно прокипятить или очистить в домашних условиях.
Такой раствор взрослым следует употреблять до 1000 мл в час. Детям можно давать 20 мл на 1 кг веса. Кстати, малышей вместе с регидрационным раствором следует кормить смесью или грудным молоком.
Такой раствор взрослым следует употреблять до 1000 мл в час. Детям можно давать 20 мл на 1 кг веса. Кстати, малышей вместе с регидрационным раствором следует кормить смесью или грудным молоком.
Такой раствор следует давать больному маленькими порциями вплоть до периода улучшения его состояния здоровья. Если раствор не помогает — нужно немедленно обратиться к врачу.
Также следует следить за гигиеной и общим состоянием здоровья. Как защититься от ротавирусной инфекции, мы объясняли раньше.
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