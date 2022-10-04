Кишечные инфекции: опасность, первая помощь и методы лечения по рекомендациям Минздрава

Во время войны отсутствие доступа к чистой воде и условиям для соблюдения гигиены встречаются все чаще, что провоцирует риски заражения различными кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез, холера, ротавирус.

Кишечные инфекции передаются через зараженную пищу и воду, при купании в загрязненных водоемах и через грязные руки. Наиболее распространенными симптомами острых кишечных инфекций является слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея.

Министерство здравоохранения Украины дало советы, как оказать первую помощь пациенту.

Сейчас также смотрят

Опасность кишечных инфекций

Прежде всего, кишечные инфекции опасны тем, что человек теряет много жидкости, что может привести к обезвоживанию организма.

Обезвоживание может спровоцировать почечную недостаточность, кому и смерть.

Что делать при обезвоживании организма

Необходимо восполнить запасы жидкости и микроэлементов в организме. Для этого недостаточно пить обычную воду. Для восстановления следует использовать раствор солей для регидрации. Его можно приобрести в аптеке без рецепта.

Также такой раствор можно приготовить и самостоятельно:

1 л воды

6 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

Для разбавления смеси следует использовать исключительно чистую питьевую воду. Если есть сомнения в воде, ее можно прокипятить или очистить в домашних условиях.

Такой раствор взрослым следует употреблять до 1000 мл в час. Детям можно давать 20 мл на 1 кг веса. Кстати, малышей вместе с регидрационным раствором следует кормить смесью или грудным молоком.

Такой раствор следует давать больному маленькими порциями вплоть до периода улучшения его состояния здоровья. Если раствор не помогает — нужно немедленно обратиться к врачу.

Также следует следить за гигиеной и общим состоянием здоровья. Как защититься от ротавирусной инфекции, мы объясняли раньше.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!