Добыча гранита в Украине: месторождения, виды гранита, изделия

В Украине богатые запасы гранита, в частности, на территории страны добывают “Габбро” и “Лабрадорит” — одни из самых прочных и надежных разновидностей. Благодаря своей текстуре и сдержанной, лаконичной расцветке они чаще всего применяются в наружных работах, строительстве, а также для производства ритуальных товаров.

Из благородной породы изготавливают гранитную брусчатку, без которой не обходится мощение дорог и улиц. А также гранитную плитку, из которой выполняют внешнюю и внутреннюю облицовку зданий. Немалая часть горной породы также уходит на экспорт.

Месторождения гранита в Украине

Наибольшая их концентрация расположена в Житомирской области.

Сейчас также смотрят

На самом деле, месторождений достаточно много, и расположены они в разных точках страны, к примеру:

Новоданиловское;

Емельяновское;

Коростышевское;

Букинское (Волынский район);

Головинское (Черняховский район);

Ивано-Долинское;

Евдокимовское.

Коростышевское по праву считается самым богатым месторождением.

На самом деле, точек добычи гранита намного больше, их насчитывается около 110 штук, но известно, что лишь 40 из них работают на сегодняшний день.

Общие запасы гранитной породы в Украине составляют около 200 000 000 кубометров.

Виды и цвета добываемого гранита в Украине

На месторождениях Украины добываются более десятка различных видов гранитных пород. Каждая из них отличается цветом и некоторыми свойствами.

Виды и цвета гранита:

Лезниковский, Капустинский, Емельяновский гранит — насыщенно красного цвета, иногда красно-оранжевого оттенка;

Габбро, активно добываемый в Украине, отличается изысканным зеленовато-чёрным или серым окрасом;

Корецкий гранит — красный, коричневый;

Покостовский — серый;

Корнинский — серый с розовым;

Волга Блю — голубой с черным;

Софиевский — серо-бежевый;

Васильевский — коричнево-зелёный;

Жежелевский — темно-серый;

Междуреченский — коричнево-розовый;

Роговский — зеленый;

Каждый из видов популярен в разных сферах и применяется в зависимости от требований к производимым изделиям.

Методы добычи гранита

Для добычи ископаемых на данный момент используют следующие методы:

Взрывчатка, прямой подрыв породы. Взрывчатое вещество закладывается в заранее проделанные отверстия. Метод позволяет получить крупные куски гранита, но образовывает множество микротрещин;

Буроклиновый способ. Отделяемый камень обрабатывается по контуру специализированным оборудованием. Далее устанавливаются клинья для выемки камня. Позволяет получить относительно целостные каменные блоки;

Тихий взрыв с помощью расширяющихся смесей. Принцип работы схож с буроклиновым, исключением является отсутствие клиньев, и применение вместо них специальных расширяющихся смесей. Специфическая технология, которая применяется в месторождениях с крайне низкой степенью прочности к растяжениям;

Камнерез. Камни режут канатными или дисковыми пилами с алмазной насадкой, способными вырезать камень напрямую из почвы. Алмаз способен разрезать гранит так, чтобы его внутренняя структура не пострадала, а на поверхности не образовывались микротрещины;

Добыча с применением воздушной подушки. В необходимом месте для разлома делают отверстия, где размещают емкости с воздухом. Они находятся внутри под большим давлением. Порода, полученная таким способом, используется в основном в производстве для гранитной брусчатки.

Процесс обработки гранита

Перед продажей, гранит проходит через ряд этапов обработки. Обработкой занимаются специальные компании, как Granite.ua, которые в последствии делают из них готовые изделия на продажу. Зачастую, эти компании являются филиалами горнодобывающих компаний, тем самым закрывая полный цикл: от добычи гранита до производства готовых изделий.

Сперва гранит отправляют на очистку: можно осуществить её с помощью специальных кислот либо пескоструя. Иногда эти методы совмещаются.

Шлифование позволяет сберечь шероховатость поверхности, а также натуральный вид камня. На нем сохраняются следы абразива.

Лощение шлифовальными кругами с напылением позволяет сделать камень матовым и гладким, не оставляя никаких отпечатков.

Наиболее распространенным методом обработки считается полирование, в результате которого поверхность гранита становится зеркально-гладкой.

Применяются те же шлифовальные круги с напылением, тканевые или войлочные диски. Такой способ позволяет сделает цвет камня ярче, а рисунок выраженнее.

Для бучардирования применяют шлифовальные машинки, а также круги со специальными барабанами на наружной стороне. Они снимают верхний слой гранита и делают его похожим на асфальт. Такая обработка позволяет получить шероховатую, рельефную поверхность камня.

При термообработке поверхность гранита становится шершавой, а из его структуры выжигается часть минералов. Для термообработки используются горелки, в которых находится смесь кислорода с бутаном и пропаном. Благодаря ей рельеф обретает глубокие перепады, а цвет плиты тускнеет. На самом деле, при помощи термообработки можно избавиться от большинства дефектов, скольжения и защитить камень от негативного внешнего воздействия.

Примеры изделий из гранита

От метода обработки зависит дальнейшее применение гранитной плиты, так как одни виды обработки делятся на финишные и промежуточные.

Полированный гранит становится материалом для облицовки стен внутри домов и квартир, а также для изготовления лестниц и декора для интерьера, отделки фонтанов и каминов.

Камни после шлифования часто служат для производства уникальных декоративных элементов или отделки цоколей.

Из лощеного гранита делают садовые дорожки, напольные покрытия и наружную отделку для зданий. Из бучардированного камня можно делать нескользкие ступеньки, уличную плитку.

Гранит, прошедший термообработку могут использовать для обустройства тротуаров и площадей, ведь он максимально похож на асфальт.

Несмотря на войну, жилье в Украине активно строится — половина застройщиков уже вернулась к работе. В материале читай, где и как оживает строительство.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!