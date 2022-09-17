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Видобуток граніту в Україні: родовища, види граніту, вироби

Аліна Литвиненко, випускова редакторка сайту 17 Вересня 2022, 17:30
Видобуток граніту в Україні: родовища, види граніту, вироби

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