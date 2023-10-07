Заинтересовать человека чем-нибудь новым гораздо легче, когда присутствует определенный интерактив. Неудивительно, что многие педагоги давно перешли к современным методам преподавания при обучении детей.

Однако эффект восторга и интерес таким образом можно вызвать и у взрослых. Фильм Довбуш Олеся Санина стал не только самой дорогой исторической лентой Украины, но и подтолкнул многих украинцев изучать родные Карпаты.

Многие маршруты, где снималась картина Довбуш, стали популярны именно благодаря выходу ленты.

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Об этом в комментарии Укринформу сообщил горный гид Сергей Прокоп. Он добавляет, что фильм побудил украинцев больше узнавать легенду о самом Довбуше и посещать исторические места того времени.

— Действительно, в этом году после выхода фильма многие туристы обращают особое внимание на маршруты в украинских Карпатах, связанные с легендарным опрышком Олексой Довбушем. Так, легенда говорит, что именно в урочище Гаджина у Черногорской вершины горы Шпицы Олекса Довбуш прятался вместе со своими опрышками, — говорит он.

Также горный гид говорит, что в урочище Гаджина есть выступление, которое называют “седлом Довбуша”. Все потому, что выступление на горе похоже на трон.

По легенде, именно там Довбуш подстрелил черта и получил свою силу.

Также туристы полюбят и гору Шпицы, высота которой достигает 1863 м над уровнем моря. Это одна из вершин Черногоры. Сергей Прокоп отмечает, что её любил и сам Олекса Довбуш: на Шпице есть до 40 рядов скал, высота которых иногда достигает от 15 до 50 метров. У них также есть свои названия, среди которых — Зуби дракона, Списи и Вила.

Не только историческое приключение: фильм Довбуш популяризирует маршруты в Карпатах / 3 Фотографии

Дополнительную популярность Черногоре добавляет и история об опрышковском кладе, который там спрятанный. Правда, сам гид склоняется к тому, что его уже давно нашли.

Высочайшей точкой Черногорского хребта является гора Говерла. Её высота достигает 2061 м над уровнем моря.

Вместе с тем, съемочная группа решила снимать фильм не на Черногоре, а на находящемся рядом Свидовецком хребте.

Фильм Довбуш поражает не только видами украинских Карпат, но и костюмами. Сколько средств потратили на пошив одежды для Довбуша и где её производили, рассказывали художницы костюмов.

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