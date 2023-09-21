Помпезно, качественно, со смыслом и историей — так сейчас можно описать современные украинские киноленты. Независимо от жанра — документальные, исторические, трагикомедийные или анимационные: украинская киноиндустрия развивается.

Те, кто уже успел посмотреть фильм Довбуш, который режиссировал Олесь Санин, отметили качество картины. Отдельного внимания заслужили костюмы картины. Издание Elle пообщалось с художницами костюмов фильма Довбуш Галой Отенко и Марией Кэро.

Как создавали костюмы к фильму Довбуш и сколько это стоило — делимся с тобой деталями.

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Как создавали костюмы к фильму Довбуш

Художницы по костюмам в фильме Довбуш смогли создать не просто костюмы: это отдельная киновселенная, созданная образами.

Всего для картины сшили более 1000 костюмов. На изготовление ушло восемь месяцев, работало 117 мастеров со всей Украины.

На костюмах присутствуют элементы литья и чеканки, которые выполняли одновременно шесть мастерских в Киеве, Львове и Карпатах. А вот с кожей работало ещё четыре мастерские.

— Ох и вымучила я их! Чтобы и пластичность получить подходящую, и форму, и пропорции. Отделка — это отдельная история. А потом это все мы тщательно фактурили, чтобы придать крепко изношенный, состаренный вид, — вспоминает художница костюмов Гала Отенко.

Интересно, что вес каждого платья одной из героинь ленты мог достигать от семи до десяти килограммов!

Для украшения одежды дополнительно было изготовлено 57 кг металлических элементов.

Более тысячи костюмов и восемь месяцев работы! Как создавались образы к фильму Довбуш / 3 Фотографии

Вместе с тем, Гала Отенко говорит: у них не было цели создать точную копию и воспроизвести те исторические дни. Скорее, сделать образы фильма узнаваемыми и близкими к зрителям. Да и фильм, отмечают художницы, о смыслах и идеях, а не об историческом рассказе.

— Нам нужно было создать вселенную фильма, который был бы узнаваем и понятен широкому кругу зрителей. Который показал бы колорит и особенности гуцулов. Вселенная, в которую было бы интересно погрузиться.

Конечно, мы искали информацию: общались с историками, консультантами и музеями. А потом адаптировали её под задачи фильма, — говорит Гала.

За основу некоторых образов брали живопись в церкви Святого Юра, а примером для металлических украшений стали музейные экспонаты 18 века.

Однако никто не нашел пример кресаня 18 века — гуцульской шляпы. Так что в фильме воспроизвели образ такого головного убора 19 века.

Художницы включали фантазию и творили. Как отмечают Гала и Мария, режиссер Олесь Санин хотел, чтобы свадебная корона главной героини была из перьев — однако гуцулы такого не носили. Так что оправдывали это тем, что героиня — не местная.

Об импровизации на съемочной площадке

Другая художница, Мария Керо, рассказывает: хотя одежда была прописана заранее под каждого актера, однако иногда во время съемки возникали и новые, импровизированные образы.

— Не всегда возможно создать костюм, не увидев актера вживую, не поговорив с ним лично, ведь мы должны не только создавать картинку и характер персонажа, но и помогать актерам почувствовать себя именно тем героем и именно в том месте, — объясняет Мария.

Не обошлось и без проблем. Мария Керро вспоминает, как она опоздала на съемочную площадку на три часа вместе с частью костюмов, потому что автомобиль команды застрял посреди гор ночью.

К счастью, благодаря нашей великолепной профессиональной костюмерной команде мы почти вовремя всех одели. Но свои эмоции: “все пропало” и “а как они там”, я никогда не забуду, — рассказывает Мария.

Также во время съемки кто-то украл саблю, с которой должен был выйти в сцену главный герой. Пришлось снова импровизировать.

Художницы говорят: сейчас в мире — мода на украинское. А вот фильм Довбуш стал источником вдохновения для многих модников и модниц.

Чего стоят только бусы, герданы, згарды и сылянки. Сама художница Мария Керо в свои обыденные образы постоянно добавляет такие украшения.

Где смотреть ленту Довбуш, и что легло в основу сюжета, рассказывали тебе в другом материале.

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