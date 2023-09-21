Помпезно, якісно, з сенсом та історією — так нині можна описати сучасні українські кінострічки. Незалежно від жанру — документальні, історичні, трагікомедійні чи анімаційні — українська кіноіндустрія розвивається.

Ті, хто вже встиг подивитися фільм Довбуш, який режисував Олесь Санін, відзначили якість картини. На окрему увагу заслужили костюми стрічки. Видання Elle поспілкувалося з художницями костюмів фільму Довбуш Галою Отенко та Марією Керо.

Як створювали костюми до фільму Довбуш та скільки це коштувало — ділимося з тобою деталями.

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Як створювали костюми до фільму Довбуш

Художниці по костюмах у фільмі Довбуш змогли створити не просто костюми — це окремий кіновсесвіт, створений образами.

Загалом для картини пошили понад 1000 костюмів. На виготовлення пішло вісім місяців, працювало аж 117 майстрів з усієї України.

На костюмах присутні елементи лиття та карбування, яке виконували одночасно шість майстерень у Києві, Львові та Карпатах. А ось зі шкірою працювали ще чотири майстерні.

— Ох і вимучила я їх! Щоб і пластичність отримати відповідну, і форму, і пропорції. Оздоблення — це окрема історія. А потім це все ми ретельно фактурили, щоб надати міцно зношений, зістарений вигляд, — пригадує художниця костюмів Гала Отенко.

Цікаво, що вага кожної сукні однієї з героїнь стрічки могла сягати від семи до десяти кілограмів!

Для оздоблення одягу додатково було виготовлено 57 кг металевих елементів.

Понад тисячу костюмів та вісім місяців роботи! Як створювалися образи до фільму Довбуш / 3 Фотографії

Разом з тим, Гала Отенко каже: в них не було на меті створити точну копію та відтворити ту історичну добу. Радше — зробити образи фільму впізнаваними та близькими до глядачів. Та й фільм, зазначають художниці, про сенси та ідеї, а не про історичну оповідь.

— Нам потрібно було створити всесвіт фільму, котрий був би впізнаваним і зрозумілим широкому колу глядачів. Який показав би колорит і особливості Гуцульщини. Всесвіт, в який було б цікаво зануритися.

Звісно, ми шукали інформацію: спілкувались з істориками, консультантами та музеями. А потім адаптували її під задачі фільму, — каже Гала.

За основу деяких образів брали живопис у церкві Святого Юра, а прикладом для металевих оздоблень стали музейні експонати 18 століття.

Однак, ніхто не знайшов прикладу кресаня 18 століття — гуцульського капелюха. Тож у фільмі відтворили образ такого головного убору 19 століття.

Художниці включали фантазію та творили. Як зазначають Гала та Марія, режисер Олесь Санін хотів, аби весільна корона головної героїні була з пір’я — однак гуцули такого не носили. Тож виправдовували це тим, що героїня — не місцева.

Про імпровізацію на знімальному майданчику

Інша художниця, Марія Керо, розповідає: хоч одяг був прописаний заздалегідь під кожного актора, однак інколи під час фільмування виникали й нові, імпровізовані образи.

— Не завжди можливо створити костюм, не побачивши актора наживо, не поговоривши з ним особисто, адже ми маємо не тільки створювати картинку і характер персонажа, а й допомагати акторам відчути себе саме тим героєм і саме в тому місці, — пояснює Марія.

Не обійшлося і без проблем. Марія Керо пригадує, як вона запізнилася на знімальний майданчик на три години разом із частиною костюмів, бо автівка команди застрягла посеред гір уночі.

На щастя, завдяки нашій чудовій професійній костюмерній команді ми майже вчасно всіх одягли. Але свої емоції: “все пропало” і “а як вони там”, я ніколи не забуду, — розповідає Марія.

Також під час фільмування хтось украв шаблю, з якою мав вийти у сцену головний герой. Довелося знову імпровізувати.

Мисткині кажуть: нині у світі — мода на українське. А ось фільм Довбуш став джерелом натхнення для багатьох модників та модниць.

Чого вартують тільки намиста, гердани, згарди та силянки. Сама художниця Марія Керо у свої буденні образи постійно додає такі прикраси.

Де дивитися стрічку Довбуш та що лягло в основу сюжету, розповідали тобі в іншому матеріалі.

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