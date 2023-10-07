Зацікавити людину чимось новим набагато легше, коли присутній певний інтерактив. Не дивно, що багато педагогів давно перейшли до сучасних методів викладання під час навчання дітей.

Однак ефект захвату та інтерес таким чином можна викликати й у дорослих. Фільм Довбуш Олеся Саніна став не лише найдорожчою історичною стрічкою України, а й підштовхнув багатьох українців вивчати рідні Карпати.

Чимало маршрутів, де знімалася картина Довбуш, стали популярними саме завдяки виходу стрічки.

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Про це в коментарі Укрінформ повідомив гірський гід Сергій Прокоп. Він додає, що фільм спонукав українців більше дізнаватися легенду про самого Довбуша та відвідувати історичні місця тієї доби.

— Справді, цього року після виходу фільму багато туристів звертають особливу увагу на маршрути в українських Карпатах, що пов’язані з легендарним опришком Олексою Довбушем. Так, легенда каже, що саме в урочищі Ґаджина біля Чорногірської вершини гори Шпиці Олекса Довбуш ховався разом зі своїми опришками, — каже він.

Також гірський гід каже, що в урочищі Ґаджина є виступ, який називають “сідлом Довбуша”. Все тому, що виступ на горі схожий на трон.

За легендою, саме там Довбуш підстрелив чорта та отримав свою силу.

Також туристи полюблять й гору Шпиці, висота якої сягає 1863 м над рівнем моря. Це одна із вершин Чорногори. Сергій Прокоп зазначає, що її любив й сам Олекса Довбуш: на Шпиці є до 40 рядів скель, висота яких подекуди сягає від 15 до 50 метрів. У них також є свої назви, серед яких Зуби дракона, Списи та Вила.

Не лише історична пригода: фільм Довбуш популяризує маршрути в Карпатах / 3 Фотографії

Додаткової популярності Чорногорі додає й історія про опришківський скарб, який там захований. Щоправда, сам гід схиляється до думки, що його уже давно знайшли.

Найвищою точкою Чорногірського хребта є гора Говерла. Її висота сягає 2061 м над рівнем моря.

Разом з тим, знімальна група вирішила знімати фільм не на Чорногорі, а на Свидовецькому хребті, що знаходиться поряд.

Фільм Довбуш вражає не лише краєвидами українських Карпат, а й костюмами. Скільки коштів витратили на пошиття одягу для Довбуша та де його виготовляли, розповідали художниці костюмів.

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