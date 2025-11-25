Friends в McDonald’s: культовые герои возвращаются в виде коллекционных фигурок

В McDonald’s появилась крутая новинка — тестовое Friends Menu, посвящённое культовому сериалу Друзья.

Внутри него — коллекционные фигурки шести главных героев: Росса, Рэйчел, Моники, Фиби, Чендлера и Джоуи, каждая — с некоторыми деталями из сериала.

Больше о Friends McDonald’s — в материале.

Friends McDonald’s — почему выбрали персонажей культового сериала

Впервые игрушки Friends McDonald’s выпустили в прошлом году в Испании — в честь 30-летия сериала Друзья. Компания воспользовалась популярностью одного из самых любимых шоу всех времён и показала персонажей в узнаваемых ситуациях.

Росс вместе с Марселем, его домашней обезьянкой, Рэйчел в роли официантки, которая подаёт кофе, Моника в шефском амплуа, Фиби со своей неизменной гитарой, а также культовый дуэт Чендлера и Джоуи — с уткой и цыплёнком, без которых сложно представить их совместные сцены.

Как известно, Друзья дебютировали на NBC в 1994 году, и тогда мало кто мог предсказать, какое влияние сериал будет иметь на культуру в будущем.

Но время идёт, и они до сих пор популярны на стриминговых платформах и продолжают покорять новые поколения поклонников.

Неудивительно, что слава Друзей способствовала созданию игрушечных фигурок на основе персонажей сериала. Однако выбрать их в меню не получится, кто именно попадётся — решает случай.

В других странах, кроме фигурок, клиентам предлагали и акционніе чашки с героями. Появятся ли они в Украине — открытый вопрос.

В Украине акция Friends Menu, воспользовавшись которой можно получить и фигурки Friends McDonald’s, стартует 26 ноября. Анонсировали ее забавной фразой из сериала:

Приобрести фигурки можно не только вместе с бургером, они доступны, например, на портале Ebay.com.

Главное фото: Мcdonalds.com.

