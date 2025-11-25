Friends у McDonald’s: культові герої повертаються у вигляді колекційних фігурок

У McDonald’s з’явилася крута новинка — тестове Friends Menu, присвячене культовому серіалу Друзі.

Всередині його — колекційні фігурки шести головних героїв: Роса, Рейчел, Моніки, Фібі, Чендлера та Джої, кожна — з деякими деталями з серіалу.

Більше про Friends McDonalds — у матеріалі.

Friends McDonald’s — чому обрали персонажів культового серіалу

Вперше іграшки Friends McDonalds випустили минулого року в Іспанії — на честь 30-річчя серіалу Друзі. Компанія скористалася популярністю однієї з найулюбленіших стрічок усіх часів і показала персонажів у впізнаваних ситуаціях.

Росс разом із Марселем, його домашньою мавпочкою, Рейчел у ролі офіціантки, яка подає каву, Моніка в шефському амплуа, Фібі зі своєю незмінною гітарою, а також культовий дует Чендлера й Джої — із качкою та курчам, без яких важко уявити їхні спільні сцени.

Як відомо, Друзі дебютували на NBC у 1994 році, і тоді мало хто міг передбачити, який вплив серіал матиме на культуру в майбутньому.

Але час йде, і вони й досі мають популярність на стримінгових платформах і завойовують нові покоління шанувальників.

Не дивно, що слава Друзів сприяла виготовленню іграшкових фігурок на основі персонажів серіалу. Проте обрати їх у меню не вдасться, хто саме попадеться — вирішує випадок.

В інших країнах, окрім фігурок, клієнтам пропонували й акційні чашки із героями. Чи з’являться вони в Україні — поки що відкрите питання.

В Україні акція Friends Menu, скориставшись якою можна отримати й фігурки Friends McDonalds, стартує 26 листопада. Для її анонсу компанія обрала відому фразу з серіалу:

Придбати фігурки можна не лише разом із бургером, вони доступні, приміром, на порталі Ebay.com.

Головне фото: Мcdonalds.com.

