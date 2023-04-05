Что почитать всей семьей: интересные книжные премьеры апреля

Чтение книг — лучший способ переключить мозг на что-то другое. К тому же именно в них можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Если ты ищешь что-то интересное для семейного чтения — редакция Вікна-новини совместно с издательством Vivat предлагает тебе подборку книжных новинок апреля, которые точно станут полезными и взрослым, и подросткам.

Интересные книги апреля

Апрель станет месяцем настоящего книжного бума! Среди новинок — нон-фикшн, художественная литература, подростковые и детские книги.

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Нон-фикшн

Эта книга о том неудобном моменте, когда оказывается, что взрослые — это мы. И речь не всегда о возрасте, ведь осознать это можно, например, перед лицом экстремальных событий: например мгновенно повзрослело немало женщин, мужчин и даже детей 24 февраля 2022 года.

Итак, тебе 18, 25 или 30 лет. Уже не ребенок, однако до сих пор нет и ощущения взрослости, как его представляют: мол, у тебя на все должен быть четкий план и ты должна быть готова к любому развертыванию событий.

Однако идеальная распланированная жизнь бывает только в сериалах и популярных историях о взрослых-все-знающих.

В действительности мы постоянно сомневаемся. Верить ли гинекологу, которая выписала длинный список медикаментов? Как искать свою первую работу? Стоит ли попробовать обучение за границей? Где найти силы для жизни в меняющемся и очень неустойчивом мире?

Хотя Ирина Славинская и говорит, что не обещает готовых ответов на все вопросы, книга содержит размышления, советы и инсайты. Надеемся, они направят (почти) взрослую читательницу в большую заботу о себе.

Устал/(-ла) от ощущения застоя, от беспокойства, пустоты и оцепенения в карьере и в жизни? Так хватай спички — ну-ка зажигать!

Сразу доверься своим самым опасным идеям, узнай правду о поиске своей страсти и истинной причине того, почему так много людей пытаются понять, что хотели бы делать со своим единственным скучным и невыносимо мрачным существованием.

Ты узнаешь, как любые знания, которыми ты владеешь, превратить в работу мечты, почему не стоит начинать с малого и как прийти в себя после всего, что может прилететь.

А еще избавишься от синдрома самозванца во всех его проявлениях, в том числе и относительно денег. Неприлично большие деньги, которые будут двигать к тебе рекой, — убеждает американская писательница, блоггер, автор проекта The Middle Finger Project Эш Амбридж.

Разговор с самим собой за чашкой кофе, Кристен Гелмстеттер

Писательница Кристен Гелмстеттер говорит: короткие аффирмации помогут повысить самооценку, обрести счастье и приблизить жизнь твоей мечты — и все это за утренней чашкой кофе!

Ты научишься любить себя и свое тело, спокойно реагировать на критику и не зависеть от обстоятельств. Но для этого придется поработать, чтобы извиниться за мозг, который ежесекундно строит новые нейронные связи. Ведь только от тебя зависит, что мозг будет подкреплять: негатив или позитив.

Автор делится собственным опытом и приводит пошаговую инструкцию, как правильно проводить утренние разговоры с собой.

Так что заваривай кофе и настраивайся на положительную волну, чтобы прожить свою жизнь не так, как надо, а так, как хочется!

Каждый день умные и талантливые люди по всему миру допускают ошибки только потому, что решают не те проблемы. Поэтому появляются мобильные приложения, которыми никто не пользуется, открываются и пустуют заведения…

Бизнес теряет время и деньги. Крупные компании банкротятся. Томас Веделл-Веделлсборг уверен: всего этого можно избежать, если освоить рефрейминг — умение переформулировать проблемы, задавая правильные вопросы на этапе планирования.

Тогда принятые решения будут эффективными, идеи — креативными, а риски — минимальными.

Инновационный метод быстрого рефрейминга стоил автору десяти лет исследовательской работы. Ты же можешь сразу перейти от теории к практике, чтобы, заглядывая в будущее, менять мир к лучшему без стрессов и потерь.

Как стать экспертом. Путь к мастерству, Роджер Нибон

Квалифицированный врач, на прием к которому записываются за месяц, и музыкант, собирающий стадионы; модельер, создающий одежду для выдающихся знаменитостей, и ученый, лауреат Нобелевской премии, — все эти люди, на первый взгляд, разные. Но все они эксперты в своей области, и их мнение признают авторитетным и уважают.

Хочешь так же развить собственные навыки от уровня ученика до уровня эксперт? Не важно, начинаешь ли ты новую карьеру или продолжаешь дело, изучаешь язык или овладеешь музыкальным инструментом — дорога всегда та же, и эта новаторская книга откроет тебе путь к настоящему мастерству.

Художественная литература

Дом соли, Светлана Тараторина

Вспышки — катастрофы невыясненного характера — превратили когда-то цветущий полуостров Киммерик в пепел. Дешт — мир нового порядка. Жители земли, которым удалось выжить, стали засоленными, а с летучей станции Матери Ветров на умерший мир смотрят Старшие Братья.

Один из них, Талавир, получает задачу расследовать убийство, а также найти Золотую Колыбель — таинственное оружие, разработанное ученым Мамаем.

Но, ступив на высушенную твердь Дешта, он уже не сможет вернуться. Талавиру придется пройти испытание сокрушительной правдой, что окажется страшнее горячего всеуничтоженного ветра.

Соленые гранулы на окровавленных пучках древних богов расскажут свою историю, историю испепеляющего мира.

Ожерелье, Мэтт Виттен

Двадцать лет назад Сьюзан Лентиго потеряла единственную дочь Эми. И теперь все, к чему она стремится, — это добиться справедливости.

Женщина планирует поездку в Северную Дакоту на казнь Чудовиска. Возможно, после этого она наконец-то сможет отпустить прошлое, завершить работу с психиатром и жить дальше.

По дороге в Северную Дакоту женщина заезжает в гости к некогда близкому человеку и встречает ключевое доказательство, связанное с цветным ожерельем, похожим на ожерелье дочери. Сьюзан требует пересмотра дела, но в ФБР ее считают неврастеничкой.

Чтобы спасти две жизни и посадить за решетку настоящее Чудовище, Сьюзан решается на собственное расследование. Удастся ли это ей? И действительно ли найденное ожерелье принадлежало Эми?

Пони, Р. Дж. Паласио

Однажды ночью жизнь 12-летнего Сайласа обернулась кошмаром: трое всадников забрали его отца. Мальчик остается один на один со своими тревогами. Разве что рядом есть Перчатка, но он призрак.

Кажется, жизнь погрузилась в темноту. Но однажды на пороге появился загадочный пони — и Сайлас смело решает покинуть дом и отправиться в опасное путешествие.

Дорога будет жуткой и полной препятствий, потому что парень должен не только найти отца, но и посмотреть в глаза собственным страхам. Это путь взросления. Путь, по которому будет вести загадочный пони-проводник.

Ловец тени, Донато Карризи

Популярный итальянский автор снова разгадывает тайны Вечного города!

Маркус — специалист по аномалиям, который обладает способностью видеть послание зла в самых запутанных преступлениях. Сандра — инспектор-криминалист, чья работа заключается в фотографировании мест, где произошло убийство.

И когда в Риме случаются ужасные убийства и городу угрожает опасность, они объединяют усилия, чтобы поймать чудовище. Но как это сделать без вещественных доказательств и каких-либо подсказок?

Им придется раскрыть сложную тайну, исследовать Архив Грехов и познакомиться с Дьяволом.

Динамическая, запутанная и невероятно увлекательная история о вечном противостоянии Добра и Зла, от которой невозможно оторваться.

Детские книги

Заглядывал/(-ла) ли ты когда-нибудь в подкроватный космос? Встречал/(-ла) ли там инопланетян или хотя бы динозавров? Если нет, то не волнуйся!

Ромчик с Дашкой сделали это за тебя и с радостью поделятся своими открытиями. Кроме того, ты узнаешь, как починить родителей, натренировать смелость, накормить батарею, устроить оркестр из кастрюль и на каком режиме следует стирать вертолеты.

Забавные и трогательные приключения обычных детей в обычной семье, вдохновляющие замечать невероятное в обыденном и крепче обнимать тех, кого любишь.

Привлечь детей к чтению можно и нужно! Делать это лучше соответствующей литературой — советы мы писали в нашем другом материале.

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