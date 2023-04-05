Що почитати всією родиною: цікаві книжкові прем’єри квітня

Читання книг — найкращий спосіб перемкнути мозок на щось інше. До того ж — саме у них можна знайти відповіді на поширені запитання.

Тож якщо ти шукаєш щось цікаве для сімейного читання — редакція Вікна-новини спільно з видавництвом Vivat пропонує тобі добірку книжкових новинок квітня, які точно стануть корисними й дорослим, і підліткам.

Цікаві книги квітня

Квітень стане місяцем справжнього книжкового буму! Серед новинок — нонфікшн, художня література, підліткові та дитячі книги.

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Нонфікшн

Ця книжка про саме той незручний момент, коли виявляється, що дорослі — це ми. І йдеться не завжди про вік, адже усвідомити це можна й, наприклад, перед лицем екстремальних подій: як-от миттєво подорослішали чимало жінок, чоловіків і навіть дітей 24 лютого 2022 року.

Отже, тобі 18, 25 чи 30 років. Уже не дитина, однак досі немає й відчуття дорослості, як її уявляють: мовляв, у тебе на все мав би бути чіткий план і ти мала бути готова до будь-якого розгортання подій.

Однак ідеальне розплановане життя буває тільки в серіалах і популярних історіях про дорослих-дівчат-які-все-знають.

У реальності ж ми постійно сумніваємося. Чи вірити гінекологині, котра виписала довгий список медикаментів? Як шукати свою першу роботу? Чи варто спробувати навчання за кодоном? Де знайти сили для життя в мінливому та дуже нестійкому світі?

Хоч Ірина Славінська й каже, що не обіцяє готових відповідей на всі запитання, ця книжка містить роздуми, поради та інсайти. Сподіваємося, вони скерують (майже) дорослу читачку в напрямі більшої турботи про себе.

Утомився(-лася) від відчуття застою, від неспокою, порожнечі й заціпеніння в кар’єрі та в житті? То хапай сірники — нумо запалювати!

Одразу довірся своїм найнебезпечнішим ідеям, дізнайся правду про пошук своєї пристрасті та істинну причину того, чому так багато людей намагаються зрозуміти, що хотіли б робити зі своїм єдиним нудним і нестерпно похмурим існуванням.

Ти довідаєшся, як будь-які знання, якими ти володієш, перетворити на роботу мрії, чому не варто починати з малого і як оговтатися після всього, що може прилетіти.

А ще позбудешся синдрому самозванця в усіх його проявах, зокрема й щодо грошей. Непристойно великих грошей, які сунутимуть до тебе лавою, — переконує американська письменниця, блогерка, авторка проекту The Middle Finger Project Еш Амбрідж.

Розмова із самим собою за чашкою кави, Крістен Гелмстеттер

Письменниця Крістен Гелмстеттер каже: короткі афірмації допоможуть підвищити самооцінку, віднайти щастя й наблизити життя твоєї мрії — і все це за ранковою чашкою кави!

Ти навчишся любити себе та своє тіло, спокійно реагувати на критику й не залежати від обставин. Але для цього доведеться попрацювати, щоб перепрошити мозок, який щомиті будує нові нейронні зв’язки. Адже лише від тебе залежить, що мозок буде підкріплювати: негатив чи позитив.

Авторка ділиться власним досвідом та наводить покрокову інструкцію, як правильно проводити ранкові розмови із собою.

Тож заварюй каву й налаштовуйся на позитивну хвилю, щоб прожити своє життя не так, як треба, а так, як хочеться!

Щодня розумні й талановиті люди по всьому світі припускаються помилок лише тому, що розв’язують не ті проблеми. Через це з’являються мобільні застосунки, якими ніхто не користується, відкриваються заклади, які стоять порожнем…

Бізнес втрачає час і гроші. Великі компанії банкрутують. Томас Веделл-Веделлсборґ певен: усього цього можна уникнути, якщо освоїти рефреймінг — уміння переформульовувати проблеми, ставлячи правильні запитання на етапі планування.

Тоді ухвалені рішення будуть ефективними, ідеї — креативними, а ризики — мінімальними.

Інноваційний метод швидкого рефреймінгу коштував автору десяти років дослідницької роботи. Ти ж можеш одразу перейти від теорії до практики, щоб, зазираючи в майбутнє, змінювати світ на краще без стресів і втрат.

Як стати експертом. Шлях до майстерності, Роджер Нібон

Кваліфікований лікар, на прийом до якого записуються за місяць, та музикант, який збирає стадіони; модельєр, що створює одяг для найвидатніших знаменитостей, та вчений, лауреат Нобелівської премії, — усі ці люди, на перший погляд, геть різні. Але всі вони експерти у своїй царині, і їхню думку визнають як авторитетну й шанують.

Хочеш так само розвинути власні навички з рівня учень до рівня експерт? Не важливо, розпочинаєш ти нову кар’єру чи продовжуєш справу, вивчаєш мову або опановуєш музичний інструмент — дорога завжди та сама, і ця новаторська книжка відкриє тобі шлях до справжньої майстерності.

Художня література

Дім солі, Світлана Тараторіна

Спалахи ― катастрофи нез’ясованого характеру ― перетворили колись квітучий півострів Кіммерик на попіл. Дешт ― світ нового порядку. Мешканці землі, яким вдалося вижити, стали засоленими, а з летючої станції Мати Вітрів на померлий світ дивляться Старші Брати.

Один із них, Талавір, отримує завдання розслідувати вбивство, а також знайти Золоту Колиску ― таємничу зброю, розроблену вченим Мамаєм.

Та, ступивши на висушену твердь Дешту, він уже не зможе повернутися. Талавір муситиме пройти випробування нищівною правдою, що виявиться страшнішою за гарячий всезнищенний суєр.

Солоні гранули на скривавлених пучках древніх богів розкажуть свою історію, історію спопелілого світу.

Намисто, Метт Віттен

Двадцять років тому Сьюзан Лентіґо втратила єдину доньку Емі. І відтепер усе, чого вона прагне, — це домогтися справедливості.

Жінка планує поїздку до Північної Дакоти на страту Чудовиська. Можливо, після цього вона нарешті зможе відпустити минуле, завершити роботу з психіатром і жити далі.

Дорогою до Північної Дакоти жінка заїжджає в гості до колись близької людини й натрапляє на ключовий доказ, пов’язаний із кольоровим намистом, схожим на доччине. Сьюзан вимагає перегляду справи, але у ФБР її мають за неврастенічку.

Щоб урятувати два життя й посадити за ґрати справжнє Чудовисько, Сьюзан зважується на власне розслідування. Та чи вдасться це їй? І чи дійсно знайдене намисто належало Емі?

Поні, Р. Дж. Паласіо

Однієї ночі життя 12-річного Сайласа обернулося на кошмар: троє вершників забрали його батька. Хлопчина лишається сам на сам зі своїми тривогами. Хіба що поряд є Рукавиця, але він — привид.

Здається, життя поринуло в темряву. Та якось на порозі з’явився загадковий поні — і Сайлас сміливо вирішує покинути домівку й вирушити в небезпечну подорож.

Дорога буде моторошною та сповненою перешкод, бо хлопець муситиме не тільки знайти батька, а й подивитися у вічі власним страхам. Це шлях дорослішання. Шлях, яким вестиме загадковий поні-провідник.

Ловець тіні, Донато Каррізі

Популярний італійський автор знову розгадує таємниці Вічного міста!

Маркус — спеціаліст з аномалій, що має здатність бачити послання зла в найзаплутаніших злочинах. Сандра — інспекторка-криміналістка, чия робота полягає в фотографуванні місць, де сталося вбивство.

І коли в Римі стаються жахливі вбивства і місту загрожує небезпека, вони об’єднують зусилля, щоб упіймати чудовисько. Але як це зробити без речових доказів та будь-яких підказок?

Їм доведеться розкрити складну таємницю, дослідити Архів Гріхів та запізнатися з Дияволом.

Динамічна, заплутана та неймовірно захоплива історія про вічне протистояння Добра і Зла, від якої неможливо відірватися.

Дитячі книжки

Наш підліжковий космос, Катерина, Єгорушкіна

Чи зазирав/(-ла) ти колись у підліжковий космос? Чи зустрічав/(-ла) там іншопланетян, чи хоча б динозаврів?Якщо ні, то не переймайся!

Ромчик із Даринкою зробили це за тебе і з радістю поділяться своїми відкриттями. Окрім того, ти дізнаєшся, як полагодити батьків, натренувати сміливість, нагодувати батарею, улаштувати оркестр із баняків і на якому режимі варто прати вертольоти.

Кумедні та зворушливі пригоди звичайних дітей у звичайній сім’ї, які надихають помічати неймовірне в буденному й міцніше обіймати тих, кого любиш.

Заохотити дітей до читання можна і потрібно! Робити це краще відповідною літературою — поради ми писали в нашому іншому матеріалі.

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