Чтобы росла большая и вкусная: чем подкармливать капусту после высадки в грунт

Капуста нуждается в уходе, чтобы радовать тебя вкусом и привлекательной формой овоща. Если ее не подкармливать, может произойти деформация кочана или он просто не вырастет. Так происходит, когда условия вокруг неблагоприятны, а почва бедная. Читай в материале, как и чем подкормить капусту после высадки.

Как и чем подкормить капусту после высадки в открытый грунт

Для полноценного развития овощей требуются азотсодержащие удобрения. Они позволяют капусте сформироваться и получить питательные вещества для роста и развития. Первую подкормку следует проводить через 14 дней после высадки рассады капусты.

Для этого можно использовать следующие удобрения: аммиачная селитра, суперфосфат, мочевина, коровяк. Удобрения можно купить в магазинах для сада и огорода.

Летом, в начале июня, следует проводить вторую подкормку. Для формирования кочана следует использовать фосфорные и калиевые удобрения. Например, нитрофоску, азофоску, сульфат аммония, куриный помет или коровяк.

Третью и последнюю подкормку нужно провести в конце июля — начале августа. Для этого можно использовать одно из таких удобрений: суперфосфат, нитрофоска, коровяк.

Если у тебя поздний сорт капусты, провести можно и четвертую подкормку. Ее делают где-то за три недели до сбора урожая. Использовать следует те же удобрения, что и в третий раз.

Как подкормить капусту

Для первой подкормки можно использовать следующие рецепты: в ведре воды разведи столовую ложку мочевины и вылей под капусту; в ведре воды разведи 500 мл жидкого коровяка и вылей под капусту; в ведре воды разведи столовую ложку аммиачной селитры и вылей под капусту. На вторую подкормку сделать можно так: в ведре воды разведи 2 ст.л. нитрофоски и вылей на грядки; разведи птичий помет в ведре воды в расчете 1:15; коровяк разведи в ведре воды в расчете 1:10. Варианты третьей подкормки: коровяк разведи в ведре воды в расчете 1:10; в ведре воды раствори 2 ст.л. суперфосфата; 40 г сернокислого калия разведи в ведре воды. Четвертая подкормка: 40 г сернокислого калия разведи в ведре воды; раствор пепла 500 мл разведи в ведре воды.

Раньше мы рассказывали, когда сеять капусту — от ранних до поздних сортов.

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