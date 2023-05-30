Чтобы росла большая и вкусная: чем подкармливать капусту после высадки в грунт

Капуста нуждается в уходе, чтобы радовать тебя вкусом и привлекательной формой овоща. Если ее не подкармливать, может произойти деформация кочана или он просто не вырастет. Так происходит, когда условия вокруг неблагоприятны, а почва бедная. Читай в материале, как и чем подкормить капусту после высадки.
Для полноценного развития овощей требуются азотсодержащие удобрения. Они позволяют капусте сформироваться и получить питательные вещества для роста и развития. Первую подкормку следует проводить через 14 дней после высадки рассады капусты.
Для этого можно использовать следующие удобрения: аммиачная селитра, суперфосфат, мочевина, коровяк. Удобрения можно купить в магазинах для сада и огорода.
Летом, в начале июня, следует проводить вторую подкормку. Для формирования кочана следует использовать фосфорные и калиевые удобрения. Например, нитрофоску, азофоску, сульфат аммония, куриный помет или коровяк.
Третью и последнюю подкормку нужно провести в конце июля — начале августа. Для этого можно использовать одно из таких удобрений: суперфосфат, нитрофоска, коровяк.
Фото: Unsplash
Если у тебя поздний сорт капусты, провести можно и четвертую подкормку. Ее делают где-то за три недели до сбора урожая. Использовать следует те же удобрения, что и в третий раз.
Раньше мы рассказывали, когда сеять капусту — от ранних до поздних сортов.
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