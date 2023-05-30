Щоб росла велика і смачна: чим підживлювати капусту після висадки у ґрунт

Капуста потребує догляду, щоб радувати тебе смаком і привабливою формою овоча. Якщо її не підживлювати, може відбутися деформація качана або він просто не виросте. Так стається, коли умови навколо є несприятливими, а ґрунт бідним. Читай у матеріалі, як і чим підживити капусту після висадки.

Як і чим підживити капусту після висадки у відкритий ґрунт

Для повноцінного розвитку овочів потрібні азотовмісні добрива. Вони дозволяють капусті сформуватися та отримати поживні речовини для росту й розвитку. Перше підживлення слід проводити за 14 днів з висадки розсади капусти.

Для цього можна використати такі добрива: аміачна селітра, суперфосфат, сечовина, коров’як. Добрива можна придбати в магазинах для саду та городу.

Влітку, на початку червня, слід проводити друге підживлення. Для формування качана слід використати фосфорні та калієві добрива. Наприклад, нітрофоску, азофоску, сульфат амонію, курячий послід чи коров’як.

Третє і останнє підживлення потрібно провести в кінці липня — на початку серпня. Для цього можна використати одне з таких добрив: суперфосфат, нітрофоска, коров’як.

Якщо в тебе пізній сорт капусти, провести можна і четверте підживлення. Його роблять десь за три тижні до збору врожаю. Використати слід ті самі добрива, що й третього разу.

Як підживити капусту

Для першого підживлення можна використати такі рецепти: у відрі води розведи столову ложку сечовини та вилий під капусту; у відрі води розведи 500 мл рідкого коров’яку та вилий під капусту; у відрі води розведи столову ложку аміачної селітри та вилий під капусту. На друге підживлення зробити можна так: у відрі води розведи 2 ст.л. нітрофоски та вилий на грядки; розведи пташиний послід у відрі води в розрахунку 1:15; коров’як розведи у відрі води в розрахунку 1:10. Варіанти третього підживлення: коров’як розведи у відрі води в розрахунку 1:10; у відрі води розчини 2 ст.л. суперфосфату; 40 г сірчанокислого калію розведи у відрі води. Четверте підживлення: 40 г сірчанокислого калію розведи у відрі води; розчин попелу 500 мл розведи у відрі води.

Раніше ми розповідали, коли сіяти капусту — від ранніх до пізніх сортів.

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