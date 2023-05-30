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Щоб росла велика і смачна: чим підживлювати капусту після висадки у ґрунт

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 30 Травня 2023, 07:30
Як і чим підживити капусту після висадки у відкритий ґрунт
Фото: Unsplash

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